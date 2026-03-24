¡Ya mete mano al equipo! Las novedades de Fernando Gago en Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

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El día de hoy, Universidad de Chile dará el vamos a la segunda fecha de la Copa de La Liga cuando enfrente desde las 18:00 horas a Unión La Calera en la búsqueda de su primera victoria en esta nueva competencia nacional.

Este partido además marcará el debút de Fernando Gago como el nuevo director técnico del romántico viajero, quien ya ha estado trabajando junto al equipo y prepara algunas llamativas novedades para el encuentro de hoy.

El estratega argentino ya marca sus términos en Universidad de Chile, donde para el encuentro del día de hoy de la Copa de La Liga espera debutar con una buena victoria que le genere la confianza tanto a él como a los jugadores.

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El día de hoy, Fernando Gago tendrá su esperado debut al mando de Universidad de Chile en el duelo de los azules ante Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de La Liga. Es aquí donde el estratega prepara algunas modificaciones a lo que venía mostrando previamente el equipo.

Los cambios de Gago

En la previa de este encuentro se supo que para la nómina de los azules no estará Ignacio Sáez quien atajó en el partido pasado y será reemplazo por Gabriel Castellón o Cristopher Toselli. Sumado a esto, aparece Andrés Bolaños, extremo venezolano de 18 años que es la gran novedad del equipo.

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