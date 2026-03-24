¡No pudo seguir! Alejandro Tabilo cae en el Master 1000 de Miami ante promesa del tenis

Esta semana se estaba disputando el Master 1000 de Miami, segundo Master del año donde nuestra primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo, estaba teniendo un gran desempeño en el torneo, jugando un gran tenis.

En la primera ronda del torneo, nuestro zurdo nacional se enfrentó al argentino Francisco Comesaña (82), a quién venció rápidamente sin ceder ningún set por parciales de 6-4/6-2, avanzando así a la siguiente fase dejando muy buena sensaciones.

En la segunda ronda, el desafío era mucho mayor, ya que se enfrentaba al tenista ruso Andrey Rublev (16), donde pese a la diferencia de ránking, Alejandro Tabilo no se achicó y batalló para poder quedarse con el partido por parciales de 6-7/6-2/6-4.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de ayer, Alejandro Tabilo (41) disputaba la tercera ronda del Master 1000 de Miami, donde se enfrentaba a la joven joya estadounidense de 21 años, Alex Michelsen (40). Pero lamentablemente, nuestro tenista cayó ante el jugador local por parciales de 6-3/3-6/4-6.

Su próximo desafío

Con lo hecho en el Master 1000 de Miami, Tabilo no verá muchas variaciones en su ránking ATP, ya que defendió los 50 puntos obtenidos la temporada pasada. Ahora su próximo desafío será el ATP 250 de Houston, el cuál comenzará la próxima semana.

También te puede interesar: ¿Habrán más victorias? La programación para la segunda fecha de la Copa de La Liga