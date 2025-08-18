¿Es candidato? Estas son las condiciones de Claudio Borghi para retornar a Colo Colo

Colo Colo está buscando entrenador y, como de costumbre, el nombre de Claudio Borghi vuelve a la cabeza de todos los fanáticos. El DT dejó un gran recuerdo en todo el pueblo albo pero tiene tiene sus condiciones especiales para sellar un retorno a Macul.

"A mí me gustaría dirigir, pero con un proyecto y que ese proyecto no tenga que ver con cuatro o cinco partidos. Siempre digo que no hay mejor situación para un técnico que formar el plantel. Si el plantel está formado, evidentemente no me interesa”, dijo Borghi hace semanas en ESPN.

En esa misma línea, el exentrenador agregó que “ahora, si los jugadores los va a elegir el presidente del club, tampoco me interesa. Si me va a poner al PF, al ayudante de campo, me va a poner a los jugadores, me va a decir lo que tengo que decir, digo dirigí vos”.

Borghi tiene sus condiciones para volver a dirigir.

Sabiendo todo esto, es probable que Claudio Borghi no retorne al Estadio Monumental en el corto ni mediano plazo, pues tiene una serie de condiciones que de momento los albos no pueden ofrecerle.

Aunque la salida de Jorge Almirón aún no se oficializa formalmente, es un hecho que el DT no continuará en Macul y, por lo mismo, Aníbal Mosa y compañía ya se encuentran buscando al encargado de reemplazarlo.

