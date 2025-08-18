Con desahogo incluido: Así reaccionó Eduardo Vargas ante las pifias de hinchas de la U

Después de muchos años, finalmente Eduardo Vargas volvió a verse las caras con los hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional, aunque no fue como esperaba. “Turboman” lo hizo con la camiseta de Audax Italiano y, por lo mismo, se ganó las pifias de los hinchas azules.

El delantero incluso les anotó un gol, marcando la desazón de los fanáticos y del propio Vargas. Y es que cuando se retiraba de la cancha, el jugador reaccionó a los abucheos con cara de decepción y un directo mensaje. “Están equivocados, están equivocados”, dijo.

Lo cierto es que Eduardo Vargas rompió muchos corazones en Universidad de Chile después de fichar en Audax Italiano para concretar su esperado retorno al país. Por si fuera poco, les anotó un gol para propinarles una derrota que podría dejarlos sin título un año más.

Vargas reacciona irónicamente a pifias de hinchas azules.

De todas formas, es importante destacar que Vargas firmó hasta diciembre de este año con Audax Italiano, razón por la que quedará libre para negociar nuevamente con la U en caso de que la dirigencia así lo estime conveniente.

Todo el panorama es complejo ya que el delantero perdió muchos créditos el último mercado, aunque aún tiene un buen respaldo por todo lo que le dio a los azules durante su paso por el club.

