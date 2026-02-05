Un decepcionado Johnny Herrera reacciona al nuevo refuerzo de Colo Colo: lo quería para la U de Chile

Johnny Herrera reacciona a fichaje de Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

U de Chile vs Huachipato se juega en su fecha inicial.

¿Fue un alboroto innecesario? Partido de Huachipato vs U de Chile ya tiene fecha para disputarse
Álvaro Madrid debutará en Colo Colo.

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: refuerzo que acaba de llegar asoma como titular contra Everton
Diego Rivarola estalla por suspensión de partido de U de Chile.

Ídolo de U de Chile pierde la paciencia y estalla contra las autoridades por suspensión de partido: "Que digan que..."
Esteban Pavez lesión.

"Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas
U de Chile rechazó cinco ofertas por Lucas Assadi.

Brasil, MLS y hasta de Europa: revelan las cinco ofertas que en U de Chile rechazaron por Lucas Assadi

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año
monumental colo colo

VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

Al mercado de fichajes en nuestro país aún le restan un par de semanas para concluir y los clubes continúan trabajando para reforzarse. Este es el caso de Colo Colo, equipo que se quedó con los servicios de Álvaro Madrid y generó toda la decepción de Johnny Herrera, quien lo quería para potenciar a Universidad de Chile.

Hace un tiempo, el ídolo de los azules afirmó que el ahora exvolante de Everton era el "reemplazante natural de Marcelo Díaz". Sin embargo, desde el Cacique se adelantaron a la U y se terminaron quedando con él. Ahora, desde la vereda del archirrival, luchará por hacerle compleja la vida justamente al equipo favorito de Herrera.

En las pantallas de TNT, el exarquero señaló que "estuvo toda su vida en Everton. Es muy buen jugador (...) Lo tuve de compañero. Pero no tiene nada que ver con lo que juega Esteban Pavez. Es un interior que llega al área, como un 8 antiguo”, reconoció Herrera.

Quizás te pueda interesar: VIDEO | ¿Pueden llegar más? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos al Cacique

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Colo-Colo (@colocolooficial)

Llegada de Madrid a Colo Colo decepciona a Herrera

Luego de su primer análisis deportivo, el ídolo de la U demostró todo su descontento. "Es normal que no lo pongan de inmediato. Recién viene llegando. Pero como dije, es un gran jugador… pero ahora es un ex amigo jaja”, dijo en un tono de broma.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Así las cosas, Álvaro Madrid llegó hasta el Estadio Monumental para potenciar un alicaído mediocampo albo tras las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez. Ahora el exjugador de Everton tendrá que trabajar bajo las órdenes de Fernando Ortiz y demostrarle que puede ser opción rápidamente para esta jornada, justamente cuando los albos se enfrenten a los viñamarinos.

NOTAS DESTACADAS

U de Chile vs Huachipato se juega en su fecha inicial.

¿Fue un alboroto innecesario? Partido de Huachipato vs U de Chile ya tiene fecha para disputarse
Álvaro Madrid debutará en Colo Colo.

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: refuerzo que acaba de llegar asoma como titular contra Everton
Diego Rivarola estalla por suspensión de partido de U de Chile.

Ídolo de U de Chile pierde la paciencia y estalla contra las autoridades por suspensión de partido: "Que digan que..."
Esteban Pavez lesión.

"Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas
U de Chile rechazó cinco ofertas por Lucas Assadi.

Brasil, MLS y hasta de Europa: revelan las cinco ofertas que en U de Chile rechazaron por Lucas Assadi

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año
monumental colo colo

VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS
Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero
U de Chile ya sabe la fecha de su castigo.

¿Habrá castigo fuerte? U de Chila ya tiene fecha para conocer las inminentes sanciones por culpa de sus hinchas

¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo
El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!
Colo Colo tiene listo al bombazo del mercado.

¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo