Un decepcionado Johnny Herrera reacciona al nuevo refuerzo de Colo Colo: lo quería para la U de Chile

Al mercado de fichajes en nuestro país aún le restan un par de semanas para concluir y los clubes continúan trabajando para reforzarse. Este es el caso de Colo Colo, equipo que se quedó con los servicios de Álvaro Madrid y generó toda la decepción de Johnny Herrera, quien lo quería para potenciar a Universidad de Chile.

Hace un tiempo, el ídolo de los azules afirmó que el ahora exvolante de Everton era el "reemplazante natural de Marcelo Díaz". Sin embargo, desde el Cacique se adelantaron a la U y se terminaron quedando con él. Ahora, desde la vereda del archirrival, luchará por hacerle compleja la vida justamente al equipo favorito de Herrera.

En las pantallas de TNT, el exarquero señaló que "estuvo toda su vida en Everton. Es muy buen jugador (...) Lo tuve de compañero. Pero no tiene nada que ver con lo que juega Esteban Pavez. Es un interior que llega al área, como un 8 antiguo”, reconoció Herrera.

Llegada de Madrid a Colo Colo decepciona a Herrera

Luego de su primer análisis deportivo, el ídolo de la U demostró todo su descontento. "Es normal que no lo pongan de inmediato. Recién viene llegando. Pero como dije, es un gran jugador… pero ahora es un ex amigo jaja”, dijo en un tono de broma.

Así las cosas, Álvaro Madrid llegó hasta el Estadio Monumental para potenciar un alicaído mediocampo albo tras las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez. Ahora el exjugador de Everton tendrá que trabajar bajo las órdenes de Fernando Ortiz y demostrarle que puede ser opción rápidamente para esta jornada, justamente cuando los albos se enfrenten a los viñamarinos.