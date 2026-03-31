Parlamentarios lanzan ofensiva tras polémica desvinculación de directora del SernamEG: “La ministra tendrá que dar la cara”

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Por: Catalina Martínez

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La inesperada desvinculación de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco —quien se encuentra batallando contra un cáncer de mama triple negativo—, durante la jornada del lunes, fue la gota que rebalsó vaso y terminó por desatar un verdadero caos político, donde las críticas llegaron tanto de la oposición como desde el oficialismo. 

Bajo este tenso contexto, fue que Andrea Parra, diputada e integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en conjunto con la bancada del PPD e Independientes, interpusieron un oficio contra el Ministerio de la Mujer. 

¿Qué es lo que buscan? De acuerdo con lo informado por BiobioChile, tanto que se detallen las razones técnicas y jurídicas tras la salida de Carrasco, como solicitar que se reconsidere la controvertida resolución

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Según el citado medio, el texto indica: “Particularmente en cuanto a la ponderación de las circunstancias personales y de salud involucradas, como también si se evaluaron alternativas distintas a la solicitud de renuncia, que permitieran compatibilizar la continuidad del servicio con el debido resguardo de la dignidad y situación personal de la funcionaria”.

El potente llamado de la diputada Parra

Por su parte, haciendo un llamado a replantear la decisión bajo motivos humanitarios, así como emplazando a no centrarse en diferencias políticas, la diputada Parra se dirigió directamente al presidente José Antonio Kast y a la ministra de la Mujer, Judith Marín.

“Las ideologías y las confianzas no pueden estar por sobre los derechos, la dignidad y la salud de las personas, les pido humildemente una cuota de humanidad, de sentido común, que se pongan la mano en el corazón como cristianos, como personas de fe, y enmienden el error cometido, aún están a tiempo, actúen en consecuencia”, expresó. 

Eso sí, asegurando que las justificaciones tras el despido no han sido correctamente transparentadas, la legisladora advirtió que jugará todas las cartas posibles. En ese sentido, señaló que recurrirá a la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputadas y Diputados en caso de que la resolución que dejó fuera a la directora del SernamEG se mantenga. 

“A la fecha no se han transparentado las razones técnicas o jurídicas que llevaron a cometer este brutal acto, solo conocemos los dichos del presidente Kast, quien en entrevista radial dijo que eran razones de confianza y gestión, pero esas no pueden ser razones de peso para despedir a alguien en pleno tratamiento de cáncer, es inhumano, y la ministra tendrá que dar la cara en el Congreso en caso de que se mantenga esta decisión”, sentenció Parra.

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