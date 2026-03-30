Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad

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Por: Catalina Martínez

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Tras una serie de críticas que llegaron incluso desde el sector oficialista —luego de que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara un recorte de presupuesto al Ministerio de Seguridad—, Trinidad Steinert, cabecilla de la cartera, comunicó que se dará marcha atrás con la polémica medida. 

Recordemos que, al inicio de la administración del líder de ultraderecha —y bajo el argumento de un “Gobierno de emergencia”—, se instruyó que todos los Ministerios deberían reducir el 3% de sus fondos. Sin embargo, en cuanto a recursos para las policías y acciones contra el crimen organizado, se estimó que dicha resolución resultaría contraproducente

Y es que uno de los principales pilares del discurso del actual presidente, durante su periodo de campaña y posterior triunfo en el balotaje, fue el de combatir la delincuencia. Ante eso, tanto la oposición como el oficialismo y la mismísima ministra Steinert, se encargaron de evidenciar la latente contradicción.

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Revirtieron polémica medida 

Ahora, fue la propia líder de la cartera de Seguridad quien se encargó de anunciar el retroceso tras una reunión con la Dirección de Presupuestos (Dipres). “La seguridad no se va a rebajar”, expresó, según recogió La Cuarta

En ese sentido, agregó que “el presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía”.

La seguridad exige decisiones firmes, con sentido de urgencia y hoy dimos un paso en esa dirección, así que estamos muy contentos”, enfatizó Steinert, quien se ha mantenido bajo el escrutinio público por la controvertida salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

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