"Volverá a caer plata del cielo": Convocatoria desde cuenta de Instagram desata caos en Mall de Santiago

Durante esta tarde, miles de personas llegaron hasta el Mall Plaza Vespucio tras la promesa de una cuenta de Instagram que prometió lanzar $700 mil desde las alturas del recinto.

Se trata de premia2.cl, cuenta desde donde instaron a sus más de 150 mil seguidores a llegar hasta el centro comercial de La Florida para "volver a ver caer plata del cielo".

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Según el video en el que publicitaron la instancia, la primera vez que hicieron algo similar no tuvo concurrencia masiva, por lo que ahora sí esperaban ver más gente.

Fue por aquello que usuarios del mall reportaron la situación sin entender lo que sucedía: Se generó descontrol y caos en el lugar.

Al concretar su promesa, desde la cuenta de Instagram subieron un video en el cual indicaron que "si es que fueron y no pudieron agarrar plata, el próximo mes vamos a volver hacerlo en otro mall".

"Vamos a llevar mas pata todavía porque la cantidad de gente que llegó ahora fue increíble pero no podemos darle plata a todos, lo intentamos hacer a la chuña", indicaron.

Reacciones

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La situación generó múltiples reacciones en el mundo digital generando debate acerca de la realización de este tipo de actividades en centros comerciales.

Yo entiendo que existan influencer que les guste regalar plata... pero muchas veces la kgan con los lugares que eligen. Hoy tenían la kga en el mall plaza vespucio; creo que los trabajadores no deberían pasar por el susto que pasaron hoy por tonteras así pic.twitter.com/8XMxdYrodn — Ramramram (@rosesarelyrics) April 4, 2026