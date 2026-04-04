"Volverá a caer plata del cielo": Convocatoria desde cuenta de Instagram desata caos en Mall de Santiago
Por: Paula Osorio
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Durante esta tarde, miles de personas llegaron hasta el Mall Plaza Vespucio tras la promesa de una cuenta de Instagram que prometió lanzar $700 mil desde las alturas del recinto.
Se trata de premia2.cl, cuenta desde donde instaron a sus más de 150 mil seguidores a llegar hasta el centro comercial de La Florida para "volver a ver caer plata del cielo".
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Según el video en el que publicitaron la instancia, la primera vez que hicieron algo similar no tuvo concurrencia masiva, por lo que ahora sí esperaban ver más gente.
Fue por aquello que usuarios del mall reportaron la situación sin entender lo que sucedía: Se generó descontrol y caos en el lugar.
Al concretar su promesa, desde la cuenta de Instagram subieron un video en el cual indicaron que "si es que fueron y no pudieron agarrar plata, el próximo mes vamos a volver hacerlo en otro mall".
"Vamos a llevar mas pata todavía porque la cantidad de gente que llegó ahora fue increíble pero no podemos darle plata a todos, lo intentamos hacer a la chuña", indicaron.
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La situación generó múltiples reacciones en el mundo digital generando debate acerca de la realización de este tipo de actividades en centros comerciales.