“Mi nuevo favorito del mundo”: Influencer gringo se deshizo en elogios para el Metro de Santiago

El Metro de Santiago lo hizo otra vez al destacarse en el ámbito internacional, esta vez gracias al influencer estadounidense Beck Hassen. Tras explorar y comparar diversos sistemas de transporte subterráneo alrededor del mundo, Hassen afirmó que el de Santiago se convirtió en su favorito a nivel global.

En un video compartido en TikTok que superó las 200 mil reproducciones, el influencer Hassen recorrió diversas líneas del Metro de Santiago y puso en relieve elementos como el diseño arquitectónico, la conectividad y las impresionantes intervenciones artísticas presentes en varias de sus estaciones.

"El Metro de Santiago es uno de los mejores en el mundo y la mejor parte, más allá de la vista, es que sigue expandiéndose", partió expresando Hassen en sus casi dos minutos de video. En ese sentido, el norteamericano resaltó que el Metro de Santiago proyecta alcanzar un total de nueve líneas, incluyendo una conexión directa con el aeropuerto.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Asimismo, elogió la presencia de expresiones artísticas, como murales e instalaciones creativas, que enriquecen visualmente distintas estaciones. "Como el Metro de Buenos Aires, el Metro de Santiago tiene una amplia variedad de arte y material rodante, pero con un aire más moderno en general", manifestó.

Sumado a eso, quedó impresionado con la panorámica que se ve desde las estaciones que no son subterráneas. "Esta es, por lejos, la mejor vista que he tenido desde cualquier metro del mundo", alabó. También destacó que el Metro "es muy barato y te lleva a las partes no turísticas, que los guías no te mostrarán".

Eso sí, el influencer hizo dos críticas: la alta congestión en los trenes y el hecho de que solo se pueda pagar con tarjeta Bip!, en lugar de tarjetas bancarias. Aun así, Hassen concluyó que "este sistema de metro es un 9,5 de 10. Fácilmente es mi nuevo favorito del mundo, lo siento mucho, Metro de Londres".