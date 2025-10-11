¿Se puso la mano en el corazón? El insólito momento en que ladrón devolvió un celular robado en Villa Alemana

Lo que comenzó como un robo terminó con una sorpresa en Villa Alemana, Región de Valparaíso, cuando un ladrón, que había robado un celular en un minimarket, al día siguiente lo devolvió a su dueña por una delicada razón.

La víctima, identificada como Norma Vergara, administradora de un local comercial emplazado en la calle Galena, sufrió el hurto el pasado 5 de octubre aproximadamente a las 12:15 horas.

De acuerdo con información publicada por La Estrella de Valparaíso, las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre, acompañado por una mujer, ingresó al local mientras la dueña preparaba una infusión.

El sujeto aprovechó el descuido para sacar el teléfono por la reja de seguridad, un hecho que rápidamente provocó indignación en las redes sociales. Sin embargo, lo más impactante del episodio vendría al poco tiempo.

Al día siguiente, el teléfono reapareció en la puerta del local de Villa Alemana. Al parecer, el regreso estuvo motivado por el contenido sensible del dispositivo: fotos del hijo fallecido de Norma. Por esta razón, la comerciante decidió no llevar los hechos ante la justicia y se mostró satisfecha de haber recuperado su teléfono.