Padre de joven desaparecido tras piquero en Valparaíso hizo desesperado llamado: “He buscado por todos lados”

Tras varios días de incertidumbre, el padre de Martín Díaz, adolescente de 14 años desaparecido el pasado 13 de septiembre luego de lanzarse al mar en la playa Las Torpederas de Valparaíso, hizo una desesperada súplica.

Luego de más de diez días sin rastro de su hijo, Marcos Díaz imploró a las autoridades que no dejen en el olvido la búsqueda del joven. "Necesitamos ayuda", afirmó el progenitor del adolescente que es intensamente buscado en Las Torpederas y las cercanías de la playa.

"Nosotros como familia necesitamos más apoyo, porque veo que la Armada tiene muy pocos recursos para buscar a mi hijo", aseguró Díaz, solicitando el apoyo de las autoridades de la ciudad portuaria.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Llevamos más de diez días y no hay resultados. Es doloroso no saber nada de él, sabiendo que puede estar flotando. He buscado por todos lados, pero no hay nada", expresó el padre de la víctima, según recogió Mega. "Para todo este mar (...). Necesitamos más lanchas, más barcos que se acerquen mar adentro, porque yo sé que debe estar flotando", dijo, evidentemente afectado.

Mientras tanto, en Valparaíso se desarrolló una protesta en la que se sumaron amigos, compañeros de curso y docentes de Martín, levantando como consigna la frase: "¡No paren de buscar! ¡Hasta encontrarte Martín!"