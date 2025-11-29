Fin del ciclo: Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado

Universidad de Chile trabaja a toda máquina para conformar su plantilla de cara a la temporada 2026, y así como los refuerzos, también será clave definir qué jugadores deberán decir adiós al Romántico Viajero, y en las últimas horas se confirmó que su delantero más cuestionado se irá vendido por una millonaria cifra.

Como bien es sabido, el gran dolor de cabeza para Gustavo Álvarez desde su arribo al Centro Deportivo Azul ha sido la zona de ataque, donde nombres como Leandro Fernández, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras e incluso Lucas Di Yorio no terminaron de convencer nunca al estratega que comienza a despedirse de la institución.

Es por ello que hay importantes novedades en el cuadro universitario, pues ante la irregularidad de estos atacantes, se barajó la posibilidad de contar con nada más y nada menos que Luciano Pons para la campaña que viene, quien a principio de año salió a Atlético Bucaramanga en condición de préstamo desde la U, pero ahora debía volver.

Sin embargo, luego de su positivo rendimiento en el fútbol colombiano, donde marcó un total de 24 goles en 49 encuentros disputados con la camiseta de los 'leopardos', el delantero trasandino ya había expresado públicamente su deseo de permanecer en dicho elenco, y aparentemente se le cumplirá.

Luciano Pons no vuelve a la U y se queda en Bucaramanga.

¿Cuánto pagará Bucaramanga por Pons?

Según indicó el periodista César Luis Merlo, Atlético Bucaramanga hizo efectiva la opción de compra por Luciano Pons a Universidad de Chile, es decir, el artillero que tan solo marcó 4 goles durante su estadía en los laicos, acordó su traspaso definitivo a los búcaros por la no despreciable suma de 300 mil dólares para las arcas de la U.

🚨[EXCLUSIVO] Atlético Bucaramanga activó la opción y compra a Luciano Pons en u$s 300.000 a la U de Chile.

*️⃣El club 🇨🇴 discute los detalles finales del nuevo contrato del delantero, que será por 3 años. pic.twitter.com/6DoSUvSYPS — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 29, 2025

