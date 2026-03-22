¡Figura clave incluida!: Los dos jugadores que recupera la U para el debut de Fernando Gago

Los dos jugadores que recupera la U para el debut de Fernando Gago

Por: Kevin Vejar

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Luego de un paupérrimo inicio de temporada junto a Francisco Meneghini, Universidad de Chile tiene todo listo para el esperado debut de Fernando Gago, y en las últimas horas se confirmó que el nuevo técnico azul podrá contar con dos importantes jugadores que por fin dejaron atrás sus molestias físicas.

El exadiestrador de Boca Juniors vivirá su estreno este día martes 24 de marzo frente a Unión La Calera desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional, en un compromiso válido por la segunda jornada de la inédita Copa de la Liga, donde la U viene de repartir puntos tras un amargo empate con Deportes La Serena.

En dicho contexto, por supuesto que 'Pintita' querrá tener a disposición a sus mejores hombres para comenzar de la mejor manera posible su aventura con el 'Romántico Viajero', y para su fortuna, justo volvió a las prácticas una de las figuras del camarín 'laico' y líder absoluto de la defensa: Matías Zaldivia.

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El zaguero argentino dejó atrás su lesión y, de no haber sorpresas, será estelar contra Calera, pero el Mati no es la única novedad en relación a los últimos encuentros, pues el también marcador central Bianneider Tamayo es otra de las variantes que podrá considerar Fernando Gago para su flamante estreno.

Las sensibles bajas en la U para el debut de Gago

Eso sí, no todo son buenas noticias para el nuevo estratega de Universidad de Chile, y es que el trasandino deberá esperar la recuperación de otras dos estrellas del equipo como lo son Lucas Assadi y Charles Aránguiz, además de Octavio Rivero, delantero que sufre de una compleja lesión casi desde su arribo al club.

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