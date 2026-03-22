Cruzeiro mete miedo a la UC y anuncia a su nuevo DT europeo: ¡Fue campeón de Libertadores!

Cruzeiro mete miedo a la UC y anuncia a su nuevo DT europeo

Por: Kevin Vejar

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Universidad Católica ya mira de reojo lo que será su participación en la Copa Libertadores 2026, y por lo mismo llegan importantes novedades desde Brasil, donde Cruzeiro, uno de sus rivales en el Grupo D, anunció con bombos y platillos la contratación de su nuevo técnico europeo, el cual ya ganó el certamen internacional.

Efectivamente, el equipo dirigido por Daniel Garnero tendrá un desafiante regreso a la competencia más importante del continente a nivel de clubes, donde le tocó integrar nada más y nada menos el, para muchos, 'grupo de la muerte', que conforman los 'cruzados', Barcelona de Ecuador, Boca Juniors y el ya mencionado Cruzeiro.

En dicho contexto, el 'Raposa' se prepara con todo para su participación en la copa, y a través de sus redes sociales oficializó el arribo de su nuevo estratega, el cual tendrá la misión de reemplazar a Tite, quien dejó el cargo hace tan solo unos meses, noticia que ya hizo eco en las instalaciones del Claro Arena.

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"¡Artur Jorge es el nuevo técnico de Cruzeiro! El entrenador, campeón de la Libertadores y del Campeonato Brasileiro, llega a Cruzeiro con un contrato vigente hasta el final de 2027", publicó la institución, dándole así la bienvenida al portugués que en 2024 levantó la 'Gloria Eterna' al mando de Botafogo.

¿Cuándo juega Universidad Católica contra Cruzeiro?

Cabe destacar que Universidad Católica y Cruzeiro se verán las caras en la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, atractivo compromiso programado para el día miércoles 15 de abril en tierras brasileñas desde las 18:00 horas de nuestro país, donde el equipo chileno buscará dar la sorpresa.

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