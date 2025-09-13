El furioso cántico de los hinchas de Independiente tras descalificación ante la U: "Conmebol se va a la pu..."

Continúan los ecos tras la tajante decisión de la Conmebol por la barbarie durante el partido de Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda, y es que en su regreso al estadio Libertadores de América, los hinchas del 'Rojo' no se guardaron nada y le dedicaron un ofensivo cántico al organismo continental.

Así es, por más que pasen los días, los fanáticos del club trasandino no perdonan la descalificación de su equipo y el pase del Romántico Viajero a cuartos de final de la Copa Sudamericana, y hoy durante la derrota frente a Banfield por la octava jornada de la liga argentina, dejaron clara su postura por el fallo favorable a la U.

Tras aquella negra jornada del 20 de agosto, recién hoy Independiente pudo volver a hacer de local en su estadio, aunque la reapertura de las puertas del recinto no fue total, considerando que el sector de la tribuna visitante, al igual que la bandeja por debajo de este, se mantienen clausurados hasta nuevo aviso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Sin embargo, pese a la ausencia de hinchas en dicho espacio, esto no impidió que se escuchara con claridad el reclamo dirigido hacia Paraguay, o más específicamente a Alejandro Domínguez y compañía por la decisión que terminó con Independiente fuera de la Sudamericana: "La Conmebol, la Conmebol, se va a la puta que lo parió"

"LA CONMEBOL, LA CONMEBOL, SE VA A LA PU** QUE LO PARIÓ".



🗣️🤬 El canto de los hinchas de Independiente en la previa vs Banfield.pic.twitter.com/iMq4QZUzZx — El Enganche (@EngancheDiez) September 13, 2025

Dos meses sin ganar

Cabe mencionar que con la derrota por 1-0 frente a Banfield, Independiente es colista absoluto del Grupo B de la Primera División de Argentina, y no solo suma 3 puntos luego de 7 encuentros, sino que además no conoce de victorias desde el 29 de junio, es decir, lleva más de dos meses sin sumar de a tres, en un 2025 para el olvido.

Te puede interesar: ¿Merecido?: Independiente no levanta cabeza y recibe grave denuncia ante la FIFA