Viaje de dueña de fundo Las Tórtolas: la teoría que ha tomado fuerza en el caso de María Elcira

En una entrevista con La Cuarta la nieta de María Elcira Contreras expresó sus sentimientos a más de un año de la desaparición de su abuela luego de que compartieran con ella un almuerzo en el fundo Las Tórtolas de Limache. En concreto la abogada mencionó que en contacto con Nadia Mansilla, experito de la PDI y Sabrina Gambazza, perfiladora criminal argentina llegó a una nueva teoría que para ella cobra fuerza en medio de la incertidumbre.

Así mismo hace unos días, Hernández escribió: “Sigo adelante con los guerreros que se quedan, algunos se van, otros llegan y hay quienes observan desde lejos dando ánimo para ganar esta batalla" junto con el texto compartió una fotografía una de una suerte de "guerrara" caminando sola en medio de lo que pareciese ser un desierto. Recordemos que hasta la fecha no existen pruebas concretas de que ocurrió con la adulta mayor.

¿Qué dijo Carla Hernández sobre una nueva teoría del caso María Elcira?

Carla confirmó que “escribí eso porque me di cuenta que hay personas que antes nos apoyaban y ahora ya no”. En concreto, la nieta de María Elcira apunta a ciertas “autoridades y cercanos también, pero nada que decir de la familia de sangre. Ellos siempre están apoyando, son mis guerreros, pero hay autoridades que antes siempre estaban conmigo y ahora ya no. Tardan días en contestar algo y ya no hacen nada”.

En cuanto a la misteriosa desaparición de su abuela, Carla concluye que “la verdad está dentro del fundo Las Tórtolas”. “Siempre he dicho hay evidencia de que ella entró al lugar, pero no de que salió. En los videos ni siquiera se ve que ella sale del fundo”, recalcó. Además, planteó que “hay cosas que son inconcebibles, como que Mónica (administradora del fundo Las Tórtolas) se haya ido a Estados Unidos y siga allá, cuando ella tenía el deber moral de quedarse hasta que la investigación avanzara un poco más. Y respecto de ella, se pretendían hacer diligencias intrusivas, como pinchar su celular, y eso no se pudo hacer”.

“Siento que puede haber un pacto de silencio dentro del fundo. Conversando con Nadia Mansilla (experito de la PDI) y Sabrina Gambazza (perfiladora criminal argentina), ellas dicen que lo más probable es que mi abuela haya tenido un accidente dentro del fundo y que el fundo, para evadir de responsabilidad, la hayan escondido. Esa es una hipótesis que ellas creen y que yo, dándole una vuelta, también creo que es muy probable que haya pasado eso”, concluyó para el citado medio.

