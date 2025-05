Neme se indigna en vivo con Fidel Espinoza por dichos sobre su amigo Manuel Monsalve: "¡Eso es indecente!"

Durante la jornada se dio a conocer que el exsubsecretario Manuel Monsalve saldrá de prisión para cumplir con la medida cautelar de prisión por el delito de violación que se le investiga. La noticia generó el debate en el matinal de José Antonio Neme en donde estuvo invitado el senador Fidel Espinoza quien reconoció ser muy amigo del médico y político que se encuentra en la polémica desde octubre del año pasado.

“Yo he sido muy claro en que tengo una amistad con él, he estado muy preocupado de su familia durante todos estos meses y me he mantenido siempre en contacto con la esposa. Yo creo que en la vida no hay que desconocer a los amigos” partió señalando Espinoza. Así mismo el legislador aseguró que lo ha visitado y comentó que nunca tuvo una "mala conducta" y entregó una reflexión sobre su trabajo cuando era diputado.

Tenso encontron entre Neme y Espinoza

En el espacio el senador comentó que “lo fui a ver en enero (a prisión) y fue duro. Manuel es una persona que nadie puede decir que tuvo una mala conducta. Los que lo conocimos en su trabajo, podemos decir que fue un gran diputado, siempre fue un aporte importante”. En cuanto a la denunciante de violación, precisó que “ella tiene derecho a que se siga investigando a fondo, porque esto no es como dice la gente en redes, no significa que aquí Manuel haya quedado absuelto; él se acoge a un derecho que tiene cualquier ciudadano y que se la han otorgado a otros famosos, como un jugador de fútbol que tiene dos acusaciones (por Jorge Valdivia)”.

Fue en este contexto que Neme le realizó una serie de preguntas al legislador. “En estas conversaciones que usted tuvo con él, cuando usted lo va a ver, ¿él le dice que es inocente?”, le consultó el periodista al entrevistado. "No, no tengo la autorización" respondió rápidamente Espinoza. "¿Pero le preguntó?" insistió el periodista a lo que el aludido respondió con que "claramente que él desconoce los hechos, pero eso tampoco me da la libertad de decir hoy que es completamente inocente". "Le estoy preguntando que dice él de lo que pasó" lanzó el comunicador sin respuesta.

Luego, ante la insistencia del panel, el senador del PS dijo que “yo no estoy aquí para ser el defensor de Manuel. Sólo me gustaría pedir que la investigación se agilizara, porque esta experiencia marca la vida de las personas. Si fuera declarado culpable, va a ser muy doloroso para su familia y la gente que lo quiere, pero que sea rápido, que no sea algo eterno”. “Aquí hubo errores que se cometieron, pero no necesariamente son delitos...”, alcanzó a decir, cuando fue interrumpido por Neme.

"Perdón, senador. ¿A usted le parece un ‘error’ que un subsecretario del Interior monte un operativo paralelo para levantar información de un eventual delito que pudo haber cometido? A mí más que un error, me parece una inmoralidad. No estamos hablando de que él fue donde el conserje a preguntarle algo, no, mandó a funcionarios que estaban a su cargo. ¡Eso es indecente!" apuntó el periodista en un tono claramente molesto.

"Bueno, si cometió esos hechos será la justicia la que tendrá que determinar si tienen responsabilidad penal en los mismos. En eso no tengo ningún tipo de doble discurso" cerró el legislador.

