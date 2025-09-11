La tajante advertencia de Neme tras descargo de Jara por Caso Bots: “Está todo relacionado”

El asesinato de Charlie Kirk, estrecho colaborador político de Donald Trump, ocurrido durante una actividad pública, motivó una sentida reflexión por parte de José Antonio Neme.

Durante el programa Mucho Gusto, el periodista se detuvo por unos instantes para vincular el atentado con uno de los episodios más comentados del debate presidencial: la crítica de Jeannette Jara al uso de bots.

“Ojo en la casa, la gente. Ojalá haya adolescentes mirando este espacio, porque esto es muy importante y en Chile pasa, de otra forma”, partió analizando el comunicador.

En ese momento, abordó el asunto desde la raíz: “¿Por qué creen que ayer la exministra (Jeannette) Jara hizo ese descargo respecto a los bots?”. Luego, lanzó: “¿Ustedes creen que (la crítica a) los bots es porque a una candidata le dicen algo feo? No, el ataque coordinado a gran escala puede terminar en esto también”.

Al final, Neme dejó una potente advertencia: “Está todo relacionado y yo puedo difundir información que genera un discurso, hasta que un tipo medio desequilibrado decide tomar un arma, irte a buscar y dispararte”.