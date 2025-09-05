Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: Chile último, nuevos clasificados y disputa por el repechaje

La jornada 17 no modificó en gran parte la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, aunque aún restan algunas cosas por definirla definitivamente. Con este panorama, seis Selecciones abrocharon su participación en el Mundial y otras dos disputan el último cupo al repechaje.

Durante esta jornada no hubo grandes sorpresas y las Selecciones sellaron su clasificación al Mundial de 2026: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya pueden armar sus maletas para ir a la máxima cita a representar a Sudamérica.

Repechaje abierto en las Eliminatorias 2026

Lo único que resta es conocer al país que irá al repechaje entre Venezuela y Bolivia, dos países que se jugarán el todo por el todo para seguir luchando por ir a la máxima cita planetaria.

Por el lado de la Vinotinto, tendrán que recibir a Colombia en lo que será una verdadera final. Mientras tanto, los Altiplánicos serán locales ante Brasil en la altura, buscando aprovechar este factor para cumplir con su tarea y esperar lo que suceda en Venezuela.

La tabla de las Eliminatorias 2026

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, luego de la anteúltima fecha del certamen. Lo único que queda por resolverse es quien clasificará al REPECHAJE: ¿Será Venezuela o Bolivia? pic.twitter.com/ylTeQTfafB — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

Sabiendo todo esto, la última fecha será una verdadera final para Venezuela y Bolivia, mientras que las otras Selecciones solo jugarán para concluir el calendario ya que tienen todo definido en sus respectivos objetivos.

