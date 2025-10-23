¡DE ÚLTIMO MOMENTO! La fuerte y sorpresiva baja de Universidad de Chile ante Lanús

El Campeonato Nacional volvió a las canchas de nuestro país cuando el Mundial sub-20 está entrando a sus etapas finales, donde Universidad de Chile enfrentó a Palestino en condición de local, dando el vamos a la fecha 24 donde los azules necesitaban una victoria para meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El romántico viajero golpeó de inmediato en el encuentro, ya que al minuto 4', Lucas Di Yorio abrió el marcador para los locales y sería nuevamente él quien al minuto 18', aumentaría la cuenta para los azules. Pero en el minuto 32', Fernando Meza descontaría para Palestino, quienes se fueron con todo en busca del empate, sobre todo tras la expulsión de Charles Aránguiz al minuto 34'.

Palestino buscó por todos los medios empatar las acciones y en los minutos finales hubo una enorme polémica por una mano de Leandro Fernández en el área de Universidad de Chile, la cuál ni siquiera fue revisada por el VAR y además gatilló en la expulsión de Fernando Meza por reclamos excesivos en contra del árbitro del encuentro.

El día de hoy, Universidad de Chile disputará el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús en condición de local, donde esperan en casa sacar una buena ventaja pensando en el duelo de visitante, pese a los castigos de la Conmebol que se mantienen activos con el público del romántico viajero.

Una dura y sospresiva baja

Pese a que en la previa se había hablado que la única ausencia sería el caso de Nicolás Fernández en los azules, en las últimas horas se supo de una sorpresiva y sensible baja para el duelo ante Lanús. Este es el caso del delantero Rodrigo Contreras, quien habría sufrido una contractura esta mañana, por lo que no estará el día de hoy y es duda para el próximo clásico universitario.

