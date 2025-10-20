¡Fuertes amenazas! Hinchas de Lanús encienden la previa con Universidad de Chile

El Campeonato Nacional volvió a las canchas de nuestro país cuando el Mundial sub-20 está entrando a sus etapas finales, donde Universidad de Chile enfrentó a Palestino en condición de local, dando el vamos a la fecha 24 donde los azules necesitaban una victoria para meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El romántico viajero golpeó de inmediato en el encuentro, ya que al minuto 4', Lucas Di Yorio abrió el marcador para los locales y sería nuevamente él quien al minuto 18', aumentaría la cuenta para los azules. Pero en el minuto 32', Fernando Meza descontaría para Palestino, quienes se fueron con todo en busca del empate, sobre todo tras la expulsión de Charles Aránguiz al minuto 34'.

Palestino buscó por todos los medios empatar las acciones y en los minutos finales hubo una enorme polémica por una mano de Leandro Fernández en el área de Universidad de Chile, la cuál ni siquiera fue revisada por el VAR y además gatilló en la expulsión de Fernando Meza por reclamos excesivos en contra del árbitro del encuentro.

Este jueves, Universidad de Chile disputará el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús en condición de local, donde esperan en casa sacar una buena ventaja pensando en el duelo de visitante, pese a los castigos de la Conmebol que se mantienen activos con el público del romántico viajero.

¿Podría haber castigo por esto?

Por otro lado, en la previa de este duelo, los hinchas de Lanús encendieron las alarmas para el duelo de vuelta, donde enviaron fuertes amenazas al público azul. "Chileno, así como te castigó el Rojo, acá también te vamos a castigar". Pero otro grupo de hinchas fue mucho más allá y lanzó algo más preocupante, "Te vamos a matar, chileno, te vamos a matar".

