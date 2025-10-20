¡Fuertes amenazas! Hinchas de Lanús encienden la previa con Universidad de Chile

Universidad de Chile recive fuertes amenazas de Lanús.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Accidente fatal de furgón escolar en Recoleta

¡Caos total en Recoleta! Delincuentes provocan accidente fatal con furgón lleno de niños
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Dedo para abajo! Colo Colo no apoya refuerzo aconsejado por Arturo Vidal
Fundación Soymás abre admisiones para capacitar a madres jóvenes

“Sueña sin límites”: Fundación Soymás abre admisiones 2026 para darle impulso laboral a madres jóvenes
Las causas del corte de luz en Santiago

¡Más de 500.000 clientes afectados! Revelan la causa tras masivo corte de luz en la Región Metropolitana
El portero de Everton sufrió un fuerte choque con Fernando Zampedri.

¡Malas noticias! El complicado estado de salud de Ignacio González en Everton
José Antonio Kast pide zanjar polémica con la UDI

¿Intenta apagar el fuego con bencina? Kast pide zanjar polémica con la UDI y apela al legado de Jaime Guzmán
Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo.

¡Se picaron! Posteo de Arturo Vidal causó molestia en Argentina tras Mundial sub-20
Investigan asesinato en San Bernardo

¿Hay relación con el caso de Krishna Aguilera? Investigan brutal asesinato de hombre en San Bernardo
La gran diferencia entre el fracaso de Colo Colo y la figura del Mundial sub-20.

¡Una gran diferencia! El valor de fracaso en Colo Colo vs la figura del Mundial sub-20
Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino

¡Apuntó contra Guatón Beltrán! Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino

El Campeonato Nacional volvió a las canchas de nuestro país cuando el Mundial sub-20 está entrando a sus etapas finales, donde Universidad de Chile enfrentó a Palestino en condición de local, dando el vamos a la fecha 24 donde los azules necesitaban una victoria para meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El romántico viajero golpeó de inmediato en el encuentro, ya que al minuto 4', Lucas Di Yorio abrió el marcador para los locales y sería nuevamente él quien al minuto 18', aumentaría la cuenta para los azules. Pero en el minuto 32', Fernando Meza descontaría para Palestino, quienes se fueron con todo en busca del empate, sobre todo tras la expulsión de Charles Aránguiz al minuto 34'.

Palestino buscó por todos los medios empatar las acciones y en los minutos finales hubo una enorme polémica por una mano de Leandro Fernández en el área de Universidad de Chile, la cuál ni siquiera fue revisada por el VAR y además gatilló en la expulsión de Fernando Meza por reclamos excesivos en contra del árbitro del encuentro.

Este jueves, Universidad de Chile disputará el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús en condición de local, donde esperan en casa sacar una buena ventaja pensando en el duelo de visitante, pese a los castigos de la Conmebol que se mantienen activos con el público del romántico viajero.

¿Podría haber castigo por esto?

Por otro lado, en la previa de este duelo, los hinchas de Lanús encendieron las alarmas para el duelo de vuelta, donde enviaron fuertes amenazas al público azul. "Chileno, así como te castigó el Rojo, acá también te vamos a castigar". Pero otro grupo de hinchas fue mucho más allá y lanzó algo más preocupante, "Te vamos a matar, chileno, te vamos a matar".

