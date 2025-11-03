¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"
José Antonio Kast se lanzó contra presidente Boric tras anuncio de Punta Peuco

¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   
El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   

Este fin de semana, Huachipato recibió a Universidad de Chile en una nueva fecha del Campeonato Nacional, donde el cuadro azul venía de ser eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana de manera bastante polémica, por lo que el local quería aprovechar esta situación para dejar los tres puntos en casa.

El partido estuvo bastante disputado entre ambos equipos, donde pese a las oportunidades en una y otra portería, ninguno podía sacarse diferencias. Pero todo cambió en la última jugada del encuentro, cuando Lionel Altamirano en el minuto 99', decreto la apertura y único tanto del encuentro vía lanzamiento penal, para darle la victoria al cuadro acerero.

Con este triunfo por la cuenta mínima, Huachipato se mantiene en el noveno puesto, dejando atrás la zona del descenso y acercándose poco a poco a la zona de copas internacionales, donde incluso está solamente a tres unidades de Colo Colo, pero a siete puntos de Cobresal, que es el último equipo con el cupo a Sudamericana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Este fin de semana, Huachipato consiguió una buen victoria por la cuenta mínima ante Universidad de Chile, gracias a la solitaria anotación de Lionel Altamirano vía penal en la última jugada del encuentro. Con este resultado, el cuadro azul cae hasta el sexto puesto de la tabla de posiciones, alejándose de gran forma de la lucha por el Chile 2.

Una pésima idea

Pero más allá del resultado, uno de los temas polémicos fue la Terraza VIP que había puesto a la venta el cuadro acerero, la cupál costaba 400 mil pesos por persona y era una tarima un poco más cerca de la cancha con un DJ, con música que incluso desde la grada se podría escuchar. Finalmente para el partido debieron desarmar todo, ya que nadie aprovechó esta "súper oportunidad" en el estadio.

También te puede interesar: ¿Es de oro? El increíble precio de entradas para palco en duelo de Huachipato ante la U

NOTAS DESTACADAS

Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"
José Antonio Kast se lanzó contra presidente Boric tras anuncio de Punta Peuco

¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   
El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   
Lucas Assadi y su procedimiento en la U.

Lo quieren sí o sí: el exigente tratamiento al que se somete Lucas Assadi para superar su lesión
La Roja en el Mundial Sub 17.

Estará imperdible: dónde, cuándo y cómo ver a La Roja en el Mundial Sub 17
Superclásico Futsal entre Colo Colo y la U.

No se salva nadie: Superclásico de Futsal entre Colo Colo y la U se suspende por incidentes
Gustavo Álvarez dejaría la U.

Para dar el salto: la sorpresiva e irrechazable oferta que sacaría a Gustavo Álvarez de la U
Colo Colo pierde a su figura.

Y puede seguir creciendo: la lista de siete jugadores que dejarán Colo Colo para 2026
Coquimbo Unido campeón del 2025.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran figura de Coquimbo Unido elige su próximo club para 2026
"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada

"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada
Los millones que ganó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia

¡El botín pirata!: Los millones que se embolsó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia
Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla

Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla: "No volverá hasta..."
La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U

¡Sin piedad alguna!: La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U ante Huachipato