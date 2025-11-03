¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile

Este fin de semana, Huachipato recibió a Universidad de Chile en una nueva fecha del Campeonato Nacional, donde el cuadro azul venía de ser eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana de manera bastante polémica, por lo que el local quería aprovechar esta situación para dejar los tres puntos en casa.

El partido estuvo bastante disputado entre ambos equipos, donde pese a las oportunidades en una y otra portería, ninguno podía sacarse diferencias. Pero todo cambió en la última jugada del encuentro, cuando Lionel Altamirano en el minuto 99', decreto la apertura y único tanto del encuentro vía lanzamiento penal, para darle la victoria al cuadro acerero.

Con este triunfo por la cuenta mínima, Huachipato se mantiene en el noveno puesto, dejando atrás la zona del descenso y acercándose poco a poco a la zona de copas internacionales, donde incluso está solamente a tres unidades de Colo Colo, pero a siete puntos de Cobresal, que es el último equipo con el cupo a Sudamericana.

Una pésima idea

Pero más allá del resultado, uno de los temas polémicos fue la Terraza VIP que había puesto a la venta el cuadro acerero, la cupál costaba 400 mil pesos por persona y era una tarima un poco más cerca de la cancha con un DJ, con música que incluso desde la grada se podría escuchar. Finalmente para el partido debieron desarmar todo, ya que nadie aprovechó esta "súper oportunidad" en el estadio.

