La sinceridad de Claudio Borghi ante una posible Copa Sudamericana para la U: "Ojalá que..."

Continúan los ecos tras la gran clasificación de Universidad de Chile a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, y ahora fue el mismísimo Claudio Borghi, extécnico e hincha absoluto de Colo Colo, quien reveló su postura ante una posible segunda estrella del Romántico Viajero en el certamen continental.

En el programa Picados TV, el 'Bichi' analizó la campaña de la U en dicha competencia, en paralelo a un accidentado Centenario del Cacique: "Cualquier equipo que esté en instancias internacionales, como país, como fútbol, nosotros (Colo Colo) venimos de un campeonato alicaído, malo, irregular, con muchos párates..."

Sin embargo, asegura que su fanatismo por el cuadro colocolino no le impide alentar a los dirigidos de Gustavo Álvarez, pues a su juicio, se trata de algo que podría ser histórico para Chile como país: "Te voy a poner un ejemplo: todo el mundo quiere que los Cóndores ganen. Como deportista nunca le deseo mal a nadie".

Y por si no había quedado lo suficientemente claro, Claudio Borghi expuso públicamente que espera que Universidad de Chile derrote a Lanús y se instale en la gran final: "Ojalá que le vaya lo mejor que pueda, la raja si es posible". "Eso evidentemente que va a beneficiar al fútbol y yo voy por el beneficio total del deporte", sentenció.

🇨🇱🏆🇦🇷 ¡El último cruce de semifinales definido! @udechile y @clublanus jugarán por un lugar en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana.#LaGranConquista pic.twitter.com/2agHocXEko — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 26, 2025

¿Cuándo juegan la U y Lanús?

Cabe mencionar que Universidad de Chile ya conoce fecha para disputar la gran semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús, pues el encuentro de ida se llevará a cabo el 23 de octubre desde las 19:00 horas en nuestro país, mientras que la vuelta está programada para el martes 30 en el estadio Ciudad de Lanús a la misma hora.

Horarios confirmados para las semifinales de CONMEBOL #Sudamericana ante Lanús 🇦🇷



Ida: 23/10 - 19:00 horas - Estadio por confirmar 🏟️

Vuelta: 30/10 - 19:00 horas - Estadio Ciudad de Lanús 🏟️



¡VAMOS BULLA! 🤘🏼🔵🔴 pic.twitter.com/eBXt54mQAT — Universidad de Chile (@udechile) September 27, 2025

