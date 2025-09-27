¡Ni se inmutó!: Johnny Herrera quita precio a la goleada de Colo Colo con brutal repaso a Vidal

Colo Colo hizo valer su localía con contundencia y goleó por 4-0 a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, encuentro donde si bien Arturo Vidal brilló con luz propia, Johnny Herrera le quitó precio tanto a la actuación del volante albo como a la apabullante victoria de los dirigidos del técnico Fernando Ortiz.

Fue en su rol como panelista de TNT Sports que el exguardameta de Universidad de Chile desprestigió el resultado, acusando que la visita, como colista del torneo, no sirve para sacar conclusiones: "Para mí, Iquique no es parámetro para medir si Colo Colo jugó bien o no. Fue un equipo que regaló el primer tiempo".

En esa línea, repasó con todo a Arturo, y es que si bien el '23' del Cacique marcó gol y fue considerado por muchos como la figura, el ídolo azul no está de acuerdo: "Vidal jugó solo, como en los campeonatos de los barrios, sin marca y tratando de salir jugando de atrás. Iquique no fue rival, nunca se vio apurado defendiendo".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Arturo Vidal en la goleada de Colo-Colo ante Deportes Iquique:



◉ Gol

◉ 1° en toques [124]

◉ 1° en recuperaciones [11]

◉ 1° en pases completados [106]

◉ 1° en efectividad de pases [88%]

◉ 1° en pases largos completados [8/7]



Muy buen partido. 👏 pic.twitter.com/pPgl4qPMKa September 27, 2025

Y para finalizar, el excéntrico Herrera aseguró que fue un acierto del nuevo estratega del 'popular' ubicar a Arturo Vidal más retrasado en el mediocampo, pero aún espera verlo contra un rival de mayor envergadura: "Nosotros lo queríamos ver ahí, pero hay que verlo con un equipo que te va a presionar".

¿Cuándo vuelve el Cacique?

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo consiguió un valioso triunfo en su casa y le quedan siete finales para luchar por un cupo a torneos internacionales, siendo Coquimbo Unido su próximo desafío, duelo programado para el 19 de octubre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Te puede interesar: La ácida respuesta de Aníbal Mosa tras suspensión de un nuevo amistoso de Colo Colo: "Hoy en día..."