Chile vs Brasil: Los problemas de Nicolás Córdova para alinear la formación de La Roja

Nicolás Córdova trabaja para el Chile vs Brasil.

Por: Fabián Marambio

Nicolás Córdova volverá a dirigir a La Roja en Eliminatorias, teniendo este nuevo Chile vs Brasil como gran prueba de fuego. El entrenador quiere instalar la base del recambio pensando en el futuro y mejorar la imagen del país, aunque ha tenido algunos problemas para alinear la formación.

Todo esto principalmente por las lesiones, debido a que Bruno Barticciotto tuvo que ser liberado por lesión y no podrá decir presente en la doble fecha. Pero ese no sería el único drama para Córdova, pues Felipe Loyola también podría quedar fuera debido a una compleja dolencia.

El jugador de Independiente sufrió una fea lesión durante el último partido ante Instituto de Córdova y su club ya emitió su diagnóstico médico: un esguince acromio clavicular de grado 1 en el hombro derecho que lo tiene con tratamiento kinésico.

Quizás te pueda interesar: Más reñida de lo que parece: La tabla de posiciones de Primera División tras la jornada 22

Felipe Loyola podría quedar fuera del Chile vs Brasil.
Felipe Loyola sufrió una grave lesión en su hombro.

La Roja ya entrena para el Chile vs Brasil

Los pupilos de Nicolás Córdova ya comenzaron este lunes los trabajos para la última doble fecha eliminatoria de este proceso mundialista, donde tienen el objetivo de mostrar una buena cara y comenzar a levantar los primeros cimientos del recambio generacional.

En estos entrenamientos el entrenador deberá trabajar más de la cuenta no solo para instalar su idea de juego en los futbolistas, sino también para buscar a los reemplazantes correctos de Barticciotto y, posiblemente, de Felipe Loyola.

