¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año
monumental colo colo

VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS
Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero

Este año se disputará una nueva versión del Mundial de Fútbol, el cuál se celebrará en Estados Unidos. Nuevamente en esta instancia La Roja no participará al quedar eliminada en las clasificatorias, siendo esta una de sus peores participaciones, ya que quedamos en el último lugar de la tabla de posiciones con sólo dos triunfos.

Debido a esto la seleccióm chilena ya está trabajando en continuar con el proceso del tan esperado recambio, donde por el momento los jugadores están comenzando a responder al equipo y en los últimos dós amistosos ante Perú y Rusia consiguieron dos victorias en condición de visitante, dejando buenas sensaciones.

Si bien como ya mencionamos La Roja no participará del Mundial este año, de todas formas no perdera competencia, ya que será parte de la primera edición de al FIFA Series, un torneo que reunirá a un gran número de selecciones que tampoco lograron un boleto a la cita planetaria para que se mantengan en el ritmo de la temporada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

En las últimas horas la ANFP entregó la noticia que para este año La Roja continuará con Nicolás Córdova como director técnico, donde pese a las críticas y las opciones de otros estrategas, se quiso mantener el proceso que se venía trabajando y al menos este año, Córdova seguirá al mando de la selección chilena para los amistosos y la FIFA Series.

La Roja también estará en Estados Unidos

Pese a no estar en el Mundial, la selección chilena de todas formas sacará pasajes para el norte del continente, donde afrontará dos desafíos bastante importantes. La escuadra nacional será sparring de dos selecciones que participarán de la cita mundialista y los encuentros se disputarán en Estados Unidos en la previa de la copa.

También te puede interesar: ¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año
monumental colo colo

VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS
Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero
U de Chile ya sabe la fecha de su castigo.

¿Habrá castigo fuerte? U de Chila ya tiene fecha para conocer las inminentes sanciones por culpa de sus hinchas

¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo
El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!
Colo Colo tiene listo al bombazo del mercado.

¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo
José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

“Buscan el poder mal entendido”: José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

¡Ya tendrían la fórmula! La propuesta de Conmebol para sumar a México y EEUU a Libertadores
El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales