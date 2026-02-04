¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas

Este año se disputará una nueva versión del Mundial de Fútbol, el cuál se celebrará en Estados Unidos. Nuevamente en esta instancia La Roja no participará al quedar eliminada en las clasificatorias, siendo esta una de sus peores participaciones, ya que quedamos en el último lugar de la tabla de posiciones con sólo dos triunfos.

Debido a esto la seleccióm chilena ya está trabajando en continuar con el proceso del tan esperado recambio, donde por el momento los jugadores están comenzando a responder al equipo y en los últimos dós amistosos ante Perú y Rusia consiguieron dos victorias en condición de visitante, dejando buenas sensaciones.

Si bien como ya mencionamos La Roja no participará del Mundial este año, de todas formas no perdera competencia, ya que será parte de la primera edición de al FIFA Series, un torneo que reunirá a un gran número de selecciones que tampoco lograron un boleto a la cita planetaria para que se mantengan en el ritmo de la temporada.

En las últimas horas la ANFP entregó la noticia que para este año La Roja continuará con Nicolás Córdova como director técnico, donde pese a las críticas y las opciones de otros estrategas, se quiso mantener el proceso que se venía trabajando y al menos este año, Córdova seguirá al mando de la selección chilena para los amistosos y la FIFA Series.

La Roja también estará en Estados Unidos

Pese a no estar en el Mundial, la selección chilena de todas formas sacará pasajes para el norte del continente, donde afrontará dos desafíos bastante importantes. La escuadra nacional será sparring de dos selecciones que participarán de la cita mundialista y los encuentros se disputarán en Estados Unidos en la previa de la copa.

