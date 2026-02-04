¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año

Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

Por: Gonzalo Zamora

Pese a la no clasificación al Mundial de este año en el norte del continente, La Roja cerró de muy buena forma el año con tres victorias consecutivas en duelos amistosos. Dos de estos fueron ante Perú, los cuales terminaron en triunfo por 2-1, donde a estos se suma el partido ante Rusia que terminó 2-0 en favor del combinado nacional.

Por ahora, la selección chilena se centra en algunos duelos amistosos y lo que será su participación en la primera edición de la FIFA Series, donde participarán varios equipos que no consiguieron clasificar a la cita mundialista, para así no perder la competencia y mantenerse activos durante la fiesta futbolística mundial.

Un tema a destacar es la buena participación que están teniendo nuestros representantes nacionales en el extranjero, donde a esto se suma que siguen saliendo nuevos jugadores a los desafíos fuera del país. Algunos de estos son los casos de Lucas Cepeda quien llegó al Elche de España y Vicente Pizarro quien llegó a Rosario Central en Argentina.

Una de las cosas que se debían definir para esta nueva temporada en La Roja era el director técnico que se quedaría a cargo del equipo nacional este año. Donde por el momento el encargado es Nicolás Córdova, quien ha intentado implementar el tan ansiado recambio en la selección chilena, pero esto no ha funcionado del todo y a acumulado varias críticas.

El DT escogido

Pero finalmente la ANFP tomó una decisión sobre el director técnico que guiará a La Roja durante este año, donde pese a los nombres que surgieron, se terminó por ratificar a Nicolás Córdova en el puesto. Fue el mismo gerente de selecciones, Felipe Correa, quien dio la noticia, señalando que esta fue motivada por la idea de darle continuidad al proceso que se venía trabajando.

