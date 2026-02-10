¡PAREN TODO! La Roja podría clasificar al Mundial 2030 sin jugar clasificatorias

Hace algunos días se confirmó que La Roja continuará con Nicolás Córdova como el director técnico del equipo, quien asumirá los desafíos que se tendrán este año, donde si bien la selección chilena no participará del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, de todas formas ya tienen programadas diversas actividades.

En primera instancia, la escuadra nacional será parte de la primera edición de al FIFA Series, un torneo que reunirá a un gran número de selecciones que tampoco lograron un boleto a la cita planetaria para que se mantengan en el ritmo de la temporada, la cuál se disputará con su respectiva fase de grupos y fase eliminatoria.

Sumado a esto, La Roja ya comienza a poner en el calendario los distintos amistosos preparativos durante el año, donde por ahora se sabe que serán sparring de dos selecciones que participarán del Mundial 2026, por lo que de igual manera se movilizarán a Estados Unidos para disputar estos duelos amistosos de alto nivel.

La participación de La Roja en la FIFA Series y en los duelos amistosos que tendrá durante el año son la forma perfecta de seguir fomando al tan esperado recambio en la selección chilena. Donde actualmente hay varios jóvenes nacionales haciendo sus primeras armas en el extranjero y que ya están siendo vistos como una buena opción para la escuadra nacional.

¿Ir al Mundial sin jugar? ¿Dónde firmo?

Si bien no estaremos presentes en el Mundial de este año, la selección chilena ya pone sus ojos en lo que será el Mundial 2030, donde ahora la Conmebol abrió una polémica puerta para que seamos parte sin disputar las clasificatorias. Para el próximo Mundial se espera que el número de naciones participantes incremente a 64, por lo que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, señaló que al ser las eliminatorias más difíciles del mundo, los 10 paísea de sudamérica deberían entrar directamente a la cita planetaria.

