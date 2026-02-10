¡Gran debut por partida doble! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios traen grandes noticias de Argentina

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana el tenis le entregó una nueva alegría al deporte nacional, ya que nuestros representantes nacionales capitaneados por Nicolás Massú consiguieron superar a Serbia en la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis, donde ganaron todos los encuentros y se quedaron con la serie por un contundente 4-0.

Ahora el desafío será mayor en septiembre cuando en condición de local nos enfrentemos a España, subcampeón del certamen anterior y quienes por lo mismo habían pasado sin jugar a la segunda ronda de las Qualifiers. Por ahora no se sabe dónde ni cuando se jugará la serie, aunque lo más probable es que sea durante las fiestas patrias como es regularmente.

Tras la buena actuación de nuestros representantes nacional defendiendo la camiseta de Chile en la Copa Davis, los tenistas vuelven a la acción, donde tanto Tomás Barrios como Alejandro Tabilo iniciaron el día de hoy su participación en el ATP 250 de Buenos Aires. Por su parte Cristián Garín se bajó a última hora del torneo trasandino.

El día de hoy comenzó la participación de los tenistas nacionales en el ATP 250 de Buenos Aires, donde en el primer turno Tomás Barrios (114) avanzó a la siguiente ronda tras el retiro del brasileño Thiago Seyboth (197) cuando el partido iba 4-6/6-5. Con esto el chillanejo escala hasta el puesto 104 del ranking y en la siguiente ronda se medirá ante el italiano Luciano Darderi (22).

Gran debut por partida doble de los chileno

Por su parte y en el segundo turno, Alejandor Tabilo (71) también clasificó a la siguiente ronda del torneo al vencer al argentino Facundo Díaz (285) por parciales de 7-6/6-3. Con esto el nacional suma 20 puntos que le permiten escalar hasta el puesto 67 del ranking y su siguiente desafío será el brasileño y actual monarca del torneo Joao Fonseca (35).

