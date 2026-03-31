Esto debe pagar Colo Colo si decide quedarse con Álvaro Madrid: ¿Lo comprarías?

Esto debe pagar Colo Colo si quiere quedarse con Álvaro Madrid

Por: Kevin Vejar

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Colo Colo ha tenido un notable inicio de temporada y Álvaro Madrid es uno de los jugadores que ha sabido brillar con luz propia en el equipo, por lo que la dirigencia ya medita la compra definitiva del mediocampista que se encuentra a préstamo desde Everton de Viña del Mar por todo este año 2026.

Como bien es sabido, el paupérrimo Centenario del Cacique dejó bastante resentida la billetera de Blanco y Negro, y la fórmula del préstamo con opción de compra se volvió una de las herramientas más utilizadas en Macul para reestructurar el plantel, jugada que hasta la fecha parece estar dando resultado.

Este es el caso de Madrid, volante que llegó cedido al conjunto 'popular' bajo un cargo de 200 mil dólares para los 'ruleteros', pero lo que nadie se esperaba fue la rapidez con la que el futbolista llamado a reemplazar a Vicente Pizarro y Esteban Pavez se hizo con un puesto como titular en la oncena colocolina.

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Álvaro Madrid es una de las figuras del Cacique este 2026.

El precio de Álvaro Madrid para quedarse en Colo Colo

En esa línea, varios hinchas se estarán preguntando cuánto deben invertir para asegurar la permanencia del volante, y la cifra ya está confirmada: la opción de compra que tiene el 'Eterno Campeón' por la carta de Madrid asciende a 600 mil dólares, y considerando lo que ya pagaron, serían un total de 800 mil de la divisa estadounidense.

Igualmente, la temporada está recién en su etapa inicial, y como suele ser costumbre, en el Estadio Monumental deberán estudiar en base a los objetivos cumplidos, como una presunta clasificación a la Copa Libertadores, cuáles son las mejores alternativas para conformar su plantilla de cara al 2027.

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