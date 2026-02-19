¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo sigue pisando fuerte en el ATP 500 de Río
Por: Gonzalo Zamora
Nuestros tenistas nacionales siguen participando actualmente del circuito ATP, donde se está llevando a cabo la gira sudamericana que se disputa en arcilla. En estos momentos, se encuentran en Brasil disputando el ATP 500 de Río de Janeiro.
En ese sentido, Nicolás Jarry quedó en el camino en la Qualy, por su parte, Tomás Barrios tras entrar al cuadro principal como Lucky Loser quedó en el camino en primera ronda tras caer ante el italiano Mateo Berrettini, mientras que Cristián Garín también cayó en la primera ronda del torneo ante el argentino Thiago Tirante.
Por otro lado, Alejandro Tabilo es el único chileno que sigue con vida en el ATP 500 de Río de Janeiro, quien en primera ronda no tuvo mayores problemas para superar al estadounidense Emilio Nava. Luego en los octavos de final tuvo que batallar un poco más pero consiguió superar al italiano Franceso Passaro.
El día de ayer, Alejandro Tabilo (68) enfrentó los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, donde se midió ante el italiano Franesco Passaro (163), contra quien debió luchar más de lo esperado, pero consiguió quedarse con la victoria por parciales de 4-6/7-6/6-2.
En busca de las semifinales
Ahora por los cuartos de final del torneo carioca, Tabilo deberá medirse ante el tenista argentino Thiago Tirante (95), quien viene de derrotar al primer sembara Francisco Cerúndelo, el día de mañana en horario por confirmar. Esta victoria le permite al nacional sumar 100 puntos ATP y así escalar hasta el puesto 57 del ránking.
