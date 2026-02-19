¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo sigue pisando fuerte en el ATP 500 de Río

Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡Esperemos que no se cancele! La Roja informa de un nuevo amistoso de alto impacto
¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas

¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas
Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

FOTOS | Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins saca ventaja en Copa Libertadores con un golazo
Pablo Milad se refiere al castigo de u de chile.

¿Y no es él el jefe? Pablo Milad no queda conforme con el castigo a U de Chile: "Me dolió en el alma"
Kylian Mbappé recibe críticas de Chilavert.

Leyenda del fútbol se lanza contra Kylian Mbappé: "Habla de valores y vive con un travesti"
Colo Colo recibe portazo en el mercado.

¿Y si se concretaba? Revelan el desesperado llamado de Colo Colo a su principal objetivo del mercado
Lucas Cepeda se llena de elogios en Elche.

Lucas Cepeda comienza a hacer ruido en España: potente confesión de su DT y elogios de sus compañeros
Alexander Aravena tiene nuevo club.

¿Se olvida de La Roja? Alexander Aravena deja Gremio para continuar su carrera esta liga de menor nivel
Colo Colo no traerá más refuerzos.

Se resignan los hinchas: en Colo Colo pierden la paciencia y toman decisión final con su posible último fichaje

Nuestros tenistas nacionales siguen participando actualmente del circuito ATP, donde se está llevando a cabo la gira sudamericana que se disputa en arcilla. En estos momentos, se encuentran en Brasil disputando el ATP 500 de Río de Janeiro.

En ese sentido, Nicolás Jarry quedó en el camino en la Qualy, por su parte, Tomás Barrios tras entrar al cuadro principal como Lucky Loser quedó en el camino en primera ronda tras caer ante el italiano Mateo Berrettini, mientras que Cristián Garín también cayó en la primera ronda del torneo ante el argentino Thiago Tirante.

Por otro lado, Alejandro Tabilo es el único chileno que sigue con vida en el ATP 500 de Río de Janeiro, quien en primera ronda no tuvo mayores problemas para superar al estadounidense Emilio Nava. Luego en los octavos de final tuvo que batallar un poco más pero consiguió superar al italiano Franceso Passaro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de ayer, Alejandro Tabilo (68) enfrentó los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, donde se midió ante el italiano Franesco Passaro (163), contra quien debió luchar más de lo esperado, pero consiguió quedarse con la victoria por parciales de 4-6/7-6/6-2.

En busca de las semifinales

Ahora por los cuartos de final del torneo carioca, Tabilo deberá medirse ante el tenista argentino Thiago Tirante (95), quien viene de derrotar al primer sembara Francisco Cerúndelo, el día de mañana en horario por confirmar. Esta victoria le permite al nacional sumar 100 puntos ATP y así escalar hasta el puesto 57 del ránking.

También te puede interesar: VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins saca ventaja en Copa Libertadores con un golazo

NOTAS DESTACADAS

¡Esperemos que no se cancele! La Roja informa de un nuevo amistoso de alto impacto
¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas

¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas
Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

FOTOS | Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins saca ventaja en Copa Libertadores con un golazo
Pablo Milad se refiere al castigo de u de chile.

¿Y no es él el jefe? Pablo Milad no queda conforme con el castigo a U de Chile: "Me dolió en el alma"
Kylian Mbappé recibe críticas de Chilavert.

Leyenda del fútbol se lanza contra Kylian Mbappé: "Habla de valores y vive con un travesti"
Colo Colo recibe portazo en el mercado.

¿Y si se concretaba? Revelan el desesperado llamado de Colo Colo a su principal objetivo del mercado
Lucas Cepeda se llena de elogios en Elche.

Lucas Cepeda comienza a hacer ruido en España: potente confesión de su DT y elogios de sus compañeros
Alexander Aravena tiene nuevo club.

¿Se olvida de La Roja? Alexander Aravena deja Gremio para continuar su carrera esta liga de menor nivel
Colo Colo no traerá más refuerzos.

Se resignan los hinchas: en Colo Colo pierden la paciencia y toman decisión final con su posible último fichaje
En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"
Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día

Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día
La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

¡Tiemblan los conciertos! La promesa de Natalia Duco para los estadios del país
¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima

¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima
Pablo Milad y futuro DT de La Roja.

VIDEO | ¿Un nuevo fracaso? Pablo Milad confirma amistoso cancelado de La Roja
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Un duro momento! Goleador de La Roja fue declarado en quiebra por múltiples deudas

¡Inicia su camino en Libertadores! Dónde y a qué hora ver el duelo de O'Higgins ante Bahía
¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Sólo por participar! La millonaria compensación para Sinner y Alcaraz en el ATP 500 de Doha