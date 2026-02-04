La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile

La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

Por: Fabián Marambio

Este miércoles 4 de febrero arranca el Sudamericano Sub 20 en el que los países en competencia se medirán con un solo objetivo en mente: clasificar al Mundial de la categoría que se disputará en Polonia durante septiembre de este año. La Roja Femenina está lista para su debut en la competencia después de confirmarse su fixture.

El primer partido de Chile está pactado para hoy a las 18:00 horas ante el anfitrión Paraguay. El combinado nacional llega al torneo después de cuatro duelos amistosos: dos triunfos ante Perú (7-0 y 20) y dos derrotas justamente ante Paraguay (0-3 y 1-4).

Dónde ver el debut de La Roja Sub 20 en el Sudamericano

El inicio de Chile en la competencia se podrá ver de manera gratuita por las pantallas de Canal 13 desde las 18:00 horas. El canal propiedad de Grupo Luksic se quedó con los derechos de la competencia para acompañar a La Roja Femenina rumbo al Mundial de Polonia 2026.

El fixture de Chile en el Sudamericano Sub 20

El equipo comandado por Nicolás Bravo conforma el Grupo A de la competencia junto a Paraguay, Colombia, Uruguay y Venezuela. Los horarios y fechas para estos compromisos ya está programado y quedó de la siguiente manera:

  • Chile vs. Paraguay | 4 de febrero, 18:00 horas
  • Chile vs. Colombia | 6 de febrero, 18:00 horas
  • Uruguay vs. Chile | 8 de febrero, 18:00 horas
  • Chile vs. Venezuela | 12 de febrero, 18:00 horas

Según estipula el formato, los tres primeros de cada grupo avanzarán al hexagonal final que se disputará entre el 16 y el 28 de febrero. De estos seis países que clasifican a la ronda final, cuatro podrán obtener cupo para disputar el Mundial de Polonia, por lo que Chile tiene importantes chances de clasificar si logra un buen cometido.

