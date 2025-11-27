Conmebol da la razón por la que eliminaron las finales ida y vuelta en Copa Libertadores

Las finales ida y vuelta de Copa Libertadores no volverán.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026
U de Chile quiere competencia para Castellón.

Competencia para Castellón: avisan que U de Chile tiene 90% listo a su nuevo arquero
Chile Femenino vs Perú: dónde y a qué hora ver.

Chile Femenino vs Perú: dónde, cuándo y a qué hora ver a La Roja en las Eliminatorias
Compleja nacionalización de Ben Brereton.

"Miraban a Chile por sobre el hombro": detallan la compleja llegada de Ben Brereton a La Roja
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Hay plan para su llegada: revelan la reunión secreta de Manuel Pellegrini con La Roja
Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación

¡La culparon de “provocar” la agresión! Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación
Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros

Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Siguen atentos en Macúl! Peñarol le mande un nuevo aviso a Colo Colo por futuro de Brayan Cortés

¡Van por copas! La gran duda de Fernando Ortiz en Colo Colo ante Cobresal
La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto

“¡Un par de tiros y se acabó!”: La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto

Flamengo y Palmeiras tienen todo preparado para disputar una nueva final de Copa Libertadores y, para los hinchas, se hace inevitable no recordar las míticas definiciones ida y vuelta. Es por eso que fue justamente Conmebol quien aclaró por qué eliminaron esa forma de decidir al campeón.

Alejandro Domínguez, presidente del ente rector del fútbol sudamericano, publicó un video en sus redes sociales donde respondía y aclaraba la decisión. “Debo admitir que las finales de ida y vuelta marcaron la historia de ambos campeonatos (Libertadores y Sudamericana)", comenzó señalando.

La Copa Libertadores no tendrá más finales ida y vuelta

En ese mismo sentido, agregó que "lo que sí vimos y hemos estudiado es que, en los últimos 10 años en que se había jugado de esa manera, en 7 oportunidades fue campeón el equipo que hizo de local en el segundo partido. Nos pareció que era más justo que todo se definiera en un solo partido".

Quizás te pueda interesar: Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026

La final de River vs Boca jugada en España fue la última ida y vuelta.

Finalmente, para concluir, el mandamás de la Conmebol dijo que "un partido único es todo o nada: no hay segundas oportunidades. De hecho, no solamente el espectáculo es más seguro así, sino que también le damos las mismas oportunidades a ambos clubes".

Así las cosas, parece ser que las finales ida y vuelta de la Copa Libertadores no volverán, al menos, en el corto plazo. Los hinchas tendrán que resignarse al formato europeo copiado por Conmebol y comenzar a olvidarse de la mítica esencia sudamericana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026
U de Chile quiere competencia para Castellón.

Competencia para Castellón: avisan que U de Chile tiene 90% listo a su nuevo arquero
Chile Femenino vs Perú: dónde y a qué hora ver.

Chile Femenino vs Perú: dónde, cuándo y a qué hora ver a La Roja en las Eliminatorias
Compleja nacionalización de Ben Brereton.

"Miraban a Chile por sobre el hombro": detallan la compleja llegada de Ben Brereton a La Roja
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Hay plan para su llegada: revelan la reunión secreta de Manuel Pellegrini con La Roja
Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación

¡La culparon de “provocar” la agresión! Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación
Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros

Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Siguen atentos en Macúl! Peñarol le mande un nuevo aviso a Colo Colo por futuro de Brayan Cortés

¡Van por copas! La gran duda de Fernando Ortiz en Colo Colo ante Cobresal
La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto

“¡Un par de tiros y se acabó!”: La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto
u de chile en copa sudamericana.

¡Ya se mueven con fichajes! Refuerzo que busca Universidad de Chile confirma acercamientos
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¡Todo cerrado! La decisión final de Manuel Pellegrini sobre Real Betis y La Roja

¡Pese a la recuperación de Alexis! Llegan malas noticias nacionales desde Sevilla
Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

¡Cero pudor! Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

¡Luto azul! Exjugador de Universidad de Chile muere a los 76 años
El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast

“Yo sufrí el 18 de octubre”: El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast
Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos

“Por qué tienen que hacer esto”: Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos
Soledad Onetto

Soledad Onetto celebra los hitos de “Teletrece central” en los últimos días: se ha afianzado como el noticiario más visto
Colo Colo espera sanción.

Peligra la localía: Colo Colo sufre por informe arbitral y denuncia contra sus hinchas
Passerini buscado por U de Chile.

Ya jugó en Chile y vale 2 millones de dólares: el delantero que buscan desde la U de Chile