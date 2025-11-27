Conmebol da la razón por la que eliminaron las finales ida y vuelta en Copa Libertadores

Flamengo y Palmeiras tienen todo preparado para disputar una nueva final de Copa Libertadores y, para los hinchas, se hace inevitable no recordar las míticas definiciones ida y vuelta. Es por eso que fue justamente Conmebol quien aclaró por qué eliminaron esa forma de decidir al campeón.

Alejandro Domínguez, presidente del ente rector del fútbol sudamericano, publicó un video en sus redes sociales donde respondía y aclaraba la decisión. “Debo admitir que las finales de ida y vuelta marcaron la historia de ambos campeonatos (Libertadores y Sudamericana)", comenzó señalando.

La Copa Libertadores no tendrá más finales ida y vuelta

En ese mismo sentido, agregó que "lo que sí vimos y hemos estudiado es que, en los últimos 10 años en que se había jugado de esa manera, en 7 oportunidades fue campeón el equipo que hizo de local en el segundo partido. Nos pareció que era más justo que todo se definiera en un solo partido".

Quizás te pueda interesar: Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026

La final de River vs Boca jugada en España fue la última ida y vuelta.

Finalmente, para concluir, el mandamás de la Conmebol dijo que "un partido único es todo o nada: no hay segundas oportunidades. De hecho, no solamente el espectáculo es más seguro así, sino que también le damos las mismas oportunidades a ambos clubes".

Así las cosas, parece ser que las finales ida y vuelta de la Copa Libertadores no volverán, al menos, en el corto plazo. Los hinchas tendrán que resignarse al formato europeo copiado por Conmebol y comenzar a olvidarse de la mítica esencia sudamericana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.