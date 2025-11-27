Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026

En Colo Colo ya están tomando cartas en el asunto respecto a la conformación del plantel 2026, escenario en el que la dirigencia prepara cambios importantes. Son muchos los nombres que podrían salir y, por lo mismo, hay jugadores incluso dispuestos a reducir su sueldo para renovar.

Según informó RedGol, uno de ellos es Mauricio Isla, quien ha sido constantemente criticado por los hinchas debido a su bajo rendimiento y los constantes viajes que ha protagonizado, acusando que no está preocupado realmente de lo futbolístico.

Jugadores de Colo Colo hacen todo por renovar

El otro futbolista es Emiliano Amor, quien ya abandonó el club en 2024 y renovó de emergencia debido a la sorpresiva salida de Maximiliano Falcón. Ahora su contrato volverá a expirar, pero por su comodidad en el club, en Chile y proyectos personales estaría dispuesto a disminuir sus pretensiones para seguir un año más en Macul.

Isla hace todo lo posible para seguir un año más en Macul.

La última palabra la tiene la dirigencia y Fernando Ortiz. El entrenador deberá evaluar a final de año con quién cuenta y con quién no, siempre y cuando clasifique a Copa Sudamericana para extender automáticamente su estadía en el Estadio Monumental.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Justamente con ese objetivo en la mira, los albos enfrentarán a Cobresal este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas. Destacar que este partido es vital en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año, pues ambos clubes están disputando palmo a palmo el cupo.

