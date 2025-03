Se supo todo: la razón por la que Jorge Almirón decidió cortar a Óscar Opazo en Colo Colo

En Colo Colo la competencia interna está más fuerte que nunca, pues Jorge Almirón tiene muchas opciones en cada posición. En ese sentido, el DT decidió cortar a Óscar Opazo y ahora revelaron el motivo que lo llevó a hacerlo.

Según revelaron en Radio ADN, Jorge Almirón determinó que el "Torta" no está en su mejor estado físico, lo que le impide proyectar un nivel para ser titular y mucho menos para competirle a Mauricio Isla por la posición del lateral derecho.

Destacar que el formado en Santiago Wanderers fue titular en el debut del Cacique en el Campeonato Nacional, partido donde no desequilibró y fue uno de los puntos bajos, incluso siendo reemplazado al minuto 60.

Opazo no está en su mejor estado físico.

A todo eso se suman también las palabras de la periodista Pamela Juanita, quien opinó que "Opazo ya no da en el Cacique, no puede dar. (…) No es algo personal. Yo solo estoy hablando de los atributos técnicos y el oficio que puede tener hoy día”"

Es así como Jorge Almirón tiene decidido no contemplar a Óscar Opazo en las nóminas del Cacique y darle espacio a otros jugadores que pueden ser opción en partidos que se tornen complicados, como es el caso de Víctor Felipe Méndez, quien quedó fuera de la nómina ante Huachipato por no tener lugar.

