¡Es su regalón! Johnny Herrera exige que no saquen a jugador en Universidad de Chile

Universidad de Chile debió viajar hasta el norte del país para enfrentarse a la que ha sido su bestia negra en los últimos años, Cobresal. Los azules buscaban conseguir los tres puntos en condición de visitante para anotar canasta perfecta en el Campeonato Nacional y no soltar la punta de la tabla de posiciones ante Coquimbo Unido.

El partido se dió bastante trabado para ambos equipos, donde la acción se vió apenas en la segunda mitad, cuando en el minuto 59', Diego Coelho abrió el marcador para los locales. Pero el romántico viajero no bajó los brazo y fue en el minuto 72' cuando Lucas Di Yorio consiguió equiparar las acciones en el encuentro.

Pero Cobresal supo hacerse fuerte en su casa y al minuto 82', César Yanis anotó el que sería el definitivo 2-1 con el que el cuadro minero derrotaría a Universidad de Chile, provocándole su primera derrota en el Campeonato Nacional y nuevamente consolidando su condición de bestia negra para el romántico viajero.

Tras esta dura caída ante el cuadro minero, el romántico viajero ya comienza a pensar en su próximo rival que será una muy complicada Unión Española el próximo lunes en condición de visitante desde las 20:00 horas. Además, con este resultado, los azules se ubican en la tercera posición de la tabla con seis unidades.

Para su próximo desafío, Gustavo Álvarez prepara algunas modificaciones en Universidad de Chile, es aquí donde Johnny Herrera exige que no saquen a uno de sus regalones del equipo, este es el caso de Israel Poblete. "Me he aburrido de decirlo, pero Israel Poblete siempre tiene que estar en cancha. No sé donde va a jugar, no sé por quién, pero siempre tiene que estar".