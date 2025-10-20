Balde de agua fría: la verdadera razón por la que Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo

Esteban Pavez ha vivido un 2025 bastante complejo y todo parece no tener mejora. El volante no fue citado para el vital compromiso ante Coquimbo Unido y levantó una serie de especulaciones que, finalmente, fueron aclaradas.

Su ausencia no pasó desapercibida ya que, a pesar de su bajo rendimiento a lo largo del año, siempre estuvo presente en cada compromiso del Cacique. Es por esto quelas teorías no tardaron en aparecer y fueron desde una posible lesión hasta problemas en el camarín.

La razón por la que Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo

Sin embargo, esto fue aclarado por Daniel Arrieta en TNT Sports, quien afirmó que todo fue netamente decisión técnica. Si bien es cierto que el volante presentó síntomas de resfrío durante la semana, finalmente el DT prescindió de sus servicios y lo dejó fuera de la nómina.

Pavez no lo pasa nada bien en el Cacique.

Con este panorama, el volante tendrá que remar desde atrás para convencer a Fernando Ortiz en este tramo final de la temporada. Todo este escenario puede ser clave para definir el futuro del volante en el Estadio Monumental, pues podría buscar su salida a final de año a pesar de mantener contrato vigente.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos deben dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su siguiente desafío, pues no tienen tiempo para lamentos. Su próximo rival será Deportes Limache, a quien enfrentarán en el Estadio Nacional este lunes 27 de octubre a las 20:00 horas.

