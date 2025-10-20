No lo olvidarán: DT de Marruecos deja emotivo mensaje a Chile tras ganar el Mundial Sub 20

Finalmente, y después de largas semanas de competencia, Marruecos se quedó con el Mundial Sub 20 tras derrotar sin problemas a Argentina. Los africanos se quedaron con el triunfo por 2-0, ganaron su primer título a nivel mundial y su entrenador le dedicó palabras a Chile tras la coronación.

“Mucha gente habla de mí, pero mi staff tiene mucho mérito, no estoy solo. Tengo un cuerpo técnico increíble que trabaja mucho. Sabíamos que Argentina tiene mucha experiencia, pero hemos tenido la cabeza fría, estuvimos fenomenal. Pudimos marcar más”, comenzó diciendo Mohamed Ouahbi.

DT de Marruecos y su especial mensaje a Chile

Luego de aquello, Ouahbi dejó el recado para nuestro país. “Estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel (...) Lo único que puedo desear, porque los marroquíes están muy contentos, es que se clasifiquen al Mundial del 2030, habrá partidos allá y si juegan allí, tendrán un estadio lleno de marroquíes apoyándolos”, señaló.

En Marruecos quedaron encantados con el apoyo chileno.

Así las cosas, los marroquíes se fueron bastante contentos después de llevarse el Mundial Sub 20 y el cariño de todo el pueblo chileno. Los hinchas apoyaron efusivamente a la selección africana y esto fue fundamental para derrotar a Argentina en la gran final.

El DT argentino valoró el segundo lugar

Otro expresó su sentir fue el DT de Argentina, Diego Placente, quien valoró lo realizado por sus pupilos. “Los muchachos hicieron un torneo increíble. No siempre se puede ganar, está claro y bueno, aceptar la derrota. Ellos saben que hicieron un gran torneo, se escapó un sueño también, pero dejaron a Argentina de vuelta en una final del Mundial juvenil, que hacía rato que no pasaba”, afirmó.

