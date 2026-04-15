¿Ya lo esperan los albos? La promesa de Salomón Rodriguez a Colo Colo tras buen momento

Por: Gonzalo Zamora

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La mayoría de las ocasiones, los jugadores dejan pasos inolvidables por ciertos equipos al ser totales figuras, ya sea anotando goles, siendo claves con las asistencias, una muralla en defensa o incluso salvando la portería, pero también, hay ocasiones en que un jugador se hace inolvidable en un equipo al tener un paso completamente horrible.

En Colo Colo pasó esto con el uruguayo Salomón Rodríguez, quien tuvo un paso inolvidable por el equipo pero por las razones equivocadas, ya que al llegar con todo el cartel de figura en la delantera, sólo pudo anotar tres goles oficiales con el equipo.

Esto resuena aún más si se tiene en consideración que Colo Colo pagó 1.2 millones de dólares por la mitad del pase del delantero uruguayo, quien debió irse a préstamo al Montevideo City Torque, donde tuvo su renacer al ser una de las grandes figuras del equipo.

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El día de ayer, Salomón Rodríguez anotó en la victoria por 2-0 del Montevideo City Torque sobre Palestino en la Copa Sudamericana, donde gracias a esta anotación ya lleva siete conquistas con el cuadro uruguayo esta temporada.

¿Replicará esto en el cacique?

Hay que recordar que Salomón Rodríguez se mantiene a préstamo en Uruguay y a final de temporada debe volver a Colo Colo, a quienes les dedicó una promesa tras su anotación el día de ayer. "Estoy haciendo lo posible para volver de la mejor manera, ojalá podamos cumplir con lo que dejé al debe, pero ahora entrenando y trabajando con el equipo".

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