¡Una joven promesa! Nicolas Villalon sigue escalando lugares en el circuito ATP

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente nuestros mejores tenistas nacionales son los casos de Alejandro Tabilo, Cristián Garín, Tomás Barrios, Nicolás Jarry y Matías Soto. Pero fuera de ellos hay otro gran número de tenistas jóvenes que están buscando hacerse un nombre en el circuito, uno de estos es el caso de Nicolas Villalon.

El joven tenista nacional de apenas 22 años ha tenido un crecimiento exponencial en el último tiempo, el cuál le ha permitido meterse de lleno en el circuito Challenger, donde ya está pasando las etapas de Qualy y entrando al Main Draw de los torneos.

Actualmente, Nicolas Villalon se encuentra en Bolivia disputando el Challenger 75 de Santa Cruz, donde tras unos difíciles encuentros superó la Qualy del torneo y se encuentra en el Main Draw con la esperanza de seguir avanzando de etapas.

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El día de ayer, el joven tenista nacional de 22 años Nicolas Villalon (772) enfrentó la primera ronda del Challenger 75 de Santa Cruz tras superar la Qualy. En su primer desafío se midió ante el argentino Santiago de la Fuente (646) a quien venció por parciales de 6-4/7-5.

Sigue avanzando en el ránking ATP

Gracias a esta enorme victoria, más lo que ya había hecho en la Qualy del Challenger 75 de Santa Cruz, Villalon suma 10 puntos ATP que le permitirán ubicarse bastante cerca del puesto 700 a nivel global. Ahora por la segunda ronda del torneo se medirá en un difícil duelo ante el argentino Santiago Taverna (255).

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