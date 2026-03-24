¿Habrán más victorias? La programación para la segunda fecha de la Copa de La Liga

El pasado fin de semana se dió inicio a la nueva Copa de La Liga, un nuevo torneo que se suma al fútbol chileno, el cuál tiene como objetivo aumentar la competencia en nuestro balón pie nacional, para que así tengamos fútbol todo el año, incluso durante las fechas FIFA.

Este nuevo torneo tendrá sólo a la Primera División como participantes, los cuáles se dividirán en cuatro grupos de cuatro equipo y los punteros de cada uno de estos grupos avanzará hasta la semifinal y luego a la correspondiente gran final.

En la primera fecha de la Copa de La Liga que se disputó el pasado fin de semana, predominaron los empates en los encuentros, por lo que los grupos están bastante apretados y se espera que pronto los equipos puedan despegarse unos de otros en la tabla de posiciones.

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El día de ayer con la victoria de Everton por 2-1 sobre Palestino se cerró la primera fecha de la Copa de La Liga, donde los empates predominaron en los primeros encuentros de este nuevo torneo que busca traer mucha más competencia al fútbol chileno.

La programación

La segunda fecha del torneo comenzará de inmediato el día de hoy con dos encuentros y a continuación dejamos toda la programación para esta semana:

Martes 24 de Marzo

Universidad de Chile vs Unión La Calera - 18:00 horas

Deportes Concepción vs Colo Colo - 20:30 horas

Miércoles 25 de Marzo

Ñublense vs Universidad Católica - 18:00 horas

Huachipato vs Coquimbo Unido - 18:00 horas

Audax Italiano vs Deportes La Serena - 20:30 horas

Jueves 26 de Marzo

Deportes Limache vs Palestino - 18:00 horas

Universidad de Concepción vs Cobresal - 20:30 horas

Everton vs O'Higgins - 20:30 horas

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