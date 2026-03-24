¿Habrán más victorias? La programación para la segunda fecha de la Copa de La Liga
Por: Gonzalo Zamora
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El pasado fin de semana se dió inicio a la nueva Copa de La Liga, un nuevo torneo que se suma al fútbol chileno, el cuál tiene como objetivo aumentar la competencia en nuestro balón pie nacional, para que así tengamos fútbol todo el año, incluso durante las fechas FIFA.
Este nuevo torneo tendrá sólo a la Primera División como participantes, los cuáles se dividirán en cuatro grupos de cuatro equipo y los punteros de cada uno de estos grupos avanzará hasta la semifinal y luego a la correspondiente gran final.
En la primera fecha de la Copa de La Liga que se disputó el pasado fin de semana, predominaron los empates en los encuentros, por lo que los grupos están bastante apretados y se espera que pronto los equipos puedan despegarse unos de otros en la tabla de posiciones.
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El día de ayer con la victoria de Everton por 2-1 sobre Palestino se cerró la primera fecha de la Copa de La Liga, donde los empates predominaron en los primeros encuentros de este nuevo torneo que busca traer mucha más competencia al fútbol chileno.
La programación
La segunda fecha del torneo comenzará de inmediato el día de hoy con dos encuentros y a continuación dejamos toda la programación para esta semana:
Martes 24 de Marzo
- Universidad de Chile vs Unión La Calera - 18:00 horas
- Deportes Concepción vs Colo Colo - 20:30 horas
Miércoles 25 de Marzo
- Ñublense vs Universidad Católica - 18:00 horas
- Huachipato vs Coquimbo Unido - 18:00 horas
- Audax Italiano vs Deportes La Serena - 20:30 horas
Jueves 26 de Marzo
- Deportes Limache vs Palestino - 18:00 horas
- Universidad de Concepción vs Cobresal - 20:30 horas
- Everton vs O'Higgins - 20:30 horas
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