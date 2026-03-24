¿Habrán más victorias? La programación para la segunda fecha de la Copa de La Liga

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | “Yo no financio el bono de ningún pelotudo”: El furioso descargo de Neme tras polémica alza de bencinas

VIDEO | “Yo no financio el bono de ningún pelotudo”: El furioso descargo de Neme tras polémica alza de bencinas

¡Ya mete mano al equipo! Las novedades de Fernando Gago en Universidad de Chile
¡Madre acusó indignante reacción! Niño habría sufrido brutal abuso sexual de compañeros en colegio de La Serena

¡Madre acusó indignante reacción! Niño habría sufrido brutal abuso sexual de compañeros en colegio de La Serena
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡No pudo seguir! Alejandro Tabilo cae en el Master 1000 de Miami ante promesa del tenis
¡Lo sindicó como el asesino! Ex de Narumi declara en el juicio y apunta a celos enfermizos de Nicolás Zepeda

¡Lo sindicó como el asesino! Ex de Narumi declara en el juicio y apunta a celos enfermizos de Nicolás Zepeda
¡Tras rechazo a candidatura de Bachelet! Oposición acusa intento de "cortina de humo" por histórica alza en las bencinas

¡Tras rechazo a candidatura de Bachelet! Oposición acusa intento de "cortina de humo" por histórica alza en las bencinas
Fernando Ortiz planea ofensiva formación.

A buscar la victoria: Fernando Ortiz mueve el tablero y prepara una formación ultraofensiva en Colo Colo
Lucas Assadi rompe el silencio en la U.

¿Se duerme Azul Azul? El plan de Atlético Mineiro para quedarse con Lucas Assadi y perjudicar a U de Chile
Diego Rivarola y su exigencia a Fernando Gago.

¿Le harán caso? Diego Rivarola le exige a Fernando Gago la titularidad de esta leyenda de U de Chile
Jugador de la Selección Chilena se llena de críticas.

"Que se vaya y no vuelva": jugador de la Selección Chilena no lo pasa bien en su club y se llena de críticas

El pasado fin de semana se dió inicio a la nueva Copa de La Liga, un nuevo torneo que se suma al fútbol chileno, el cuál tiene como objetivo aumentar la competencia en nuestro balón pie nacional, para que así tengamos fútbol todo el año, incluso durante las fechas FIFA.

Este nuevo torneo tendrá sólo a la Primera División como participantes, los cuáles se dividirán en cuatro grupos de cuatro equipo y los punteros de cada uno de estos grupos avanzará hasta la semifinal y luego a la correspondiente gran final.

En la primera fecha de la Copa de La Liga que se disputó el pasado fin de semana, predominaron los empates en los encuentros, por lo que los grupos están bastante apretados y se espera que pronto los equipos puedan despegarse unos de otros en la tabla de posiciones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El día de ayer con la victoria de Everton por 2-1 sobre Palestino se cerró la primera fecha de la Copa de La Liga, donde los empates predominaron en los primeros encuentros de este nuevo torneo que busca traer mucha más competencia al fútbol chileno.

La programación

La segunda fecha del torneo comenzará de inmediato el día de hoy con dos encuentros y a continuación dejamos toda la programación para esta semana:

Martes 24 de Marzo

  • Universidad de Chile vs Unión La Calera - 18:00 horas
  • Deportes Concepción vs Colo Colo - 20:30 horas

Miércoles 25 de Marzo

  • Ñublense vs Universidad Católica - 18:00 horas
  • Huachipato vs Coquimbo Unido - 18:00 horas
  • Audax Italiano vs Deportes La Serena - 20:30 horas

Jueves 26 de Marzo

  • Deportes Limache vs Palestino - 18:00 horas
  • Universidad de Concepción vs Cobresal - 20:30 horas
  • Everton vs O'Higgins - 20:30 horas

También te puede interesar: A buscar la victoria: Fernando Ortiz mueve el tablero y prepara una formación ultraofensiva en Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | “Yo no financio el bono de ningún pelotudo”: El furioso descargo de Neme tras polémica alza de bencinas

VIDEO | “Yo no financio el bono de ningún pelotudo”: El furioso descargo de Neme tras polémica alza de bencinas

¡Ya mete mano al equipo! Las novedades de Fernando Gago en Universidad de Chile
¡Madre acusó indignante reacción! Niño habría sufrido brutal abuso sexual de compañeros en colegio de La Serena

¡Madre acusó indignante reacción! Niño habría sufrido brutal abuso sexual de compañeros en colegio de La Serena
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡No pudo seguir! Alejandro Tabilo cae en el Master 1000 de Miami ante promesa del tenis
¡Lo sindicó como el asesino! Ex de Narumi declara en el juicio y apunta a celos enfermizos de Nicolás Zepeda

¡Lo sindicó como el asesino! Ex de Narumi declara en el juicio y apunta a celos enfermizos de Nicolás Zepeda
¡Tras rechazo a candidatura de Bachelet! Oposición acusa intento de "cortina de humo" por histórica alza en las bencinas

¡Tras rechazo a candidatura de Bachelet! Oposición acusa intento de "cortina de humo" por histórica alza en las bencinas
Fernando Ortiz planea ofensiva formación.

A buscar la victoria: Fernando Ortiz mueve el tablero y prepara una formación ultraofensiva en Colo Colo
Lucas Assadi rompe el silencio en la U.

¿Se duerme Azul Azul? El plan de Atlético Mineiro para quedarse con Lucas Assadi y perjudicar a U de Chile
Diego Rivarola y su exigencia a Fernando Gago.

¿Le harán caso? Diego Rivarola le exige a Fernando Gago la titularidad de esta leyenda de U de Chile
Jugador de la Selección Chilena se llena de críticas.

"Que se vaya y no vuelva": jugador de la Selección Chilena no lo pasa bien en su club y se llena de críticas
Joya de Colo Colo es citada por Ortiz.

Solo tiene 16 años: la nueva promesa de Colo Colo que fue citada para el partido ante Deportes Concepción
Claudio Bravo quiere una nueva Generación Dorada.

Quiere otra Generación Dorada: Claudio Bravo le pone dura tarea a las nuevas estrellas de Santiago Wanderers Sub 20
“Eso yo lo lamento”: Delfino acusa silencio total del Gobierno de Kast tras macabro hallazgo cerca de su casa

“Eso yo lo lamento”: Delfino acusa silencio total del Gobierno de Kast tras macabro hallazgo cerca de su casa

¡Más fútbol en Chile! La Copa de La Liga completa su primera fecha
"Mi existencia miserable…”: Madre de Narumi deja desgarrador relato y cruda confesión en juicio contra Nicolás Zepeda

"Mi existencia miserable…”: Madre de Narumi deja desgarrador relato y cruda confesión en juicio contra Nicolás Zepeda
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

¡Dura baja en los albos! Colo Colo prepara formación sin una de sus buenas figuras
“Nos oponemos firmemente”: Nuevo intento de libertad del agresor de Nabila Rifo desata indignación

“Nos oponemos firmemente”: Nuevo intento de libertad del agresor de Nabila Rifo desata indignación

¡Tras reportaje de Canal 13! Polémica en Universidad de Chile por nexos con narcobarristas
“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

¡Empiezan la poda! Universidad de Chile tendría al primer cortado para el segundo semestre