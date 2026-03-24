A buscar la victoria: Fernando Ortiz mueve el tablero y prepara una formación ultraofensiva en Colo Colo

Fernando Ortiz planea ofensiva formación.

Por: Fabián Marambio

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Colo Colo salta hoy a la cancha para disputar la segunda jornada de la Copa de la Liga, competencia en la que enfrentarán a Deportes Concepción con la misión de sumar su primer triunfo. Fernando Ortiz está consciente de sus obligaciones y, por lo mismo, planea una formación ultraofensiva para el compromiso.

La medida más importante es que planea un esquema 4-3-3 con el que espera comandar los tiempos ofensivos del partido. En él, Yastin Cuevas tendrá su gran oportunidad comandando el ataque en desmedro de Maximiliano Romero, quien irá al banco de suplentes para tener descanso.

El canterano albo estará acompañado por Leandro Hernández y Claudio Aquino, quienes complementarán la ofensiva. En la zona de la mitad de cancha, el canterano Vicente Martínez está esperando su oportunidad, la que podría aparecer para ocupar el lugar de Víctor Felipe Méndez y dar aires aún más ofensivos a la formación.

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Formación de Colo Colo para Copa de la Liga.
Yastin Cuevas será titular ante Deportes Concepción.

La formación de Colo Colo

De esta manera, la formación del Cacique será con Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez (Vicente Martínez); Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Claudio Aquino.

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Así las cosas, los albos irán con todo ante Deportes Concepción, a quien visitarán este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Destacar que ambos equipos empataron en sur respectivos debuts por Copa de la Liga, lo que los obliga a sumar tres puntos en esta fecha 2.

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