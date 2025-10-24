Estará imperdible: la programación completa del Gran Premio de México en la Fórmula 1

El Gran Premio de México tiene todo listo para llevarse a cabo y, como de costumbre, prepara más de una emoción en la Fórmula 1. La competencia ya se encuentra en la vigésima carrera de la temporada y las escuderías se van quedando cada vez con menos tiempo de cara a la coronación final.

Si hablamos de escuderías es imposible no mencionar el gran trabajo que está haciendo McLaren, comandando la tabla de posiciones gracias al actuar de Oscar Piastri y Lando Norris, primero y segundo respectivamente.

Sin embargo, ambos conductores no pueden dormirse en este tramo final de temporada, pues Max Verstappen está más activo que nunca en la operación remontada. El neerlandés ha ganado tres de sus cuatro últimas competiciones y se ha encumbrado en el tercer lugar, listo para dar el golpe en cualquier momento.

Programación del Gran Premio de México en la Fórmula 1

Entre los días viernes 24 y sábado 25 se llevarán a cabo las tres sesiones de práctica libre que podrán presenciarse en las pantallas de ESPN 2. Mientras tanto, la Qualy y la carrera final irá por la señal principal de ESPN, además de Disney +.

La carrera de clasificación está agendada para este sábado 25 de octubre a las 18:00 horas, mientras que la gran definición del Gran Premio de México será el domingo 26 a las 17:00 horas.

