Estará imperdible: la programación completa del Gran Premio de México en la Fórmula 1

Programación Gran Premio de México Fórmula 1.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

kast y meo

¿Perdón a puertas cerradas? MEO destapa gesto oculto de José Antonio Kast
Figura de Colo Colo revela su futuro

¡Ojito albos!: Figura de Colo Colo cuenta la firme de su posible salida del club
carabinero dispara contra hinchas de la U

VIDEO | Polémica por fuertes imágenes que muestran a carabinero disparando contra hinchas de la U: La policía salió a justificar la acción
imputados por muerte de niño en recoleta

Cae banda ligada a imputados por muerte de niño en Recoleta: Operaban en la casa de la mamá de uno de los detenidos
la roja femenina en la liga de naciones 2025.

Cómo, dónde y a qué hora ver el debut de La Roja Femenina en la Liga de Naciones
eduardo artés y jeannette jara

La trató de patética: Usuarios paran en seco a Eduardo Artés por dura arremetida contra Jeannette Jara
guatón beltrán, caso krishna aguilera

Caso Krishna Aguilera: Revelan video inédito de la captura del “Guatón Beltrán”
pelea u de chile vs lanús.

No se vio en TV: la potente pelea entre jugadores que también marcó el U de Chile vs. Lanús
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

Una buena para el Cacique: Fernando Ortiz recibe excelente noticia en Colo Colo
johnny herrera u de chile

No son los hinchas: Johnny Herrera acusa a los verdaderos culpables por incidentes ante Lanús

El Gran Premio de México tiene todo listo para llevarse a cabo y, como de costumbre, prepara más de una emoción en la Fórmula 1. La competencia ya se encuentra en la vigésima carrera de la temporada y las escuderías se van quedando cada vez con menos tiempo de cara a la coronación final.

Si hablamos de escuderías es imposible no mencionar el gran trabajo que está haciendo McLaren, comandando la tabla de posiciones gracias al actuar de Oscar Piastri y Lando Norris, primero y segundo respectivamente.

Sin embargo, ambos conductores no pueden dormirse en este tramo final de temporada, pues Max Verstappen está más activo que nunca en la operación remontada. El neerlandés ha ganado tres de sus cuatro últimas competiciones y se ha encumbrado en el tercer lugar, listo para dar el golpe en cualquier momento.

Quizás te pueda interesar: Cómo, dónde y a qué hora ver el debut de La Roja Femenina en la Liga de Naciones

Programación del Gran Premio de México en la Fórmula 1

Entre los días viernes 24 y sábado 25 se llevarán a cabo las tres sesiones de práctica libre que podrán presenciarse en las pantallas de ESPN 2. Mientras tanto, la Qualy y la carrera final irá por la señal principal de ESPN, además de Disney +.

La carrera de clasificación está agendada para este sábado 25 de octubre a las 18:00 horas, mientras que la gran definición del Gran Premio de México será el domingo 26 a las 17:00 horas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

kast y meo

¿Perdón a puertas cerradas? MEO destapa gesto oculto de José Antonio Kast
Figura de Colo Colo revela su futuro

¡Ojito albos!: Figura de Colo Colo cuenta la firme de su posible salida del club
carabinero dispara contra hinchas de la U

VIDEO | Polémica por fuertes imágenes que muestran a carabinero disparando contra hinchas de la U: La policía salió a justificar la acción
imputados por muerte de niño en recoleta

Cae banda ligada a imputados por muerte de niño en Recoleta: Operaban en la casa de la mamá de uno de los detenidos
la roja femenina en la liga de naciones 2025.

Cómo, dónde y a qué hora ver el debut de La Roja Femenina en la Liga de Naciones
eduardo artés y jeannette jara

La trató de patética: Usuarios paran en seco a Eduardo Artés por dura arremetida contra Jeannette Jara
guatón beltrán, caso krishna aguilera

Caso Krishna Aguilera: Revelan video inédito de la captura del “Guatón Beltrán”
pelea u de chile vs lanús.

No se vio en TV: la potente pelea entre jugadores que también marcó el U de Chile vs. Lanús
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

Una buena para el Cacique: Fernando Ortiz recibe excelente noticia en Colo Colo
johnny herrera u de chile

No son los hinchas: Johnny Herrera acusa a los verdaderos culpables por incidentes ante Lanús
Lanús acusa robo en Copa Sudamericana.

¿Estaba avisado? Capitán de Lanús acusa robo por penal cobrado a la U en Copa Sudamericana

¡Quieren dar el golpe en casa! La formación de Universidad de Chile para recibir a Lanús

¿Será posible? Presidente de la FIFA le hace una enorme promesa a Bolivia

¡Hay pulga para rato! La enorme noticia de Lionel Messi en su carrera deportiva
Jugadores Universidad de Chile

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! La fuerte y sorpresiva baja de Universidad de Chile ante Lanús
Álvarez U de Chile.

Para dar el primer golpe: U de Chile confirma su formación para jugar contra Lanús
Jugador de Independiente protagoniza polémica.

No salen del hoyo: jugador de Independiente es sorprendido con alcohol y drogas
Colo Colo busca arquero para 2026.

De primer nivel: el arquero que busca Colo Colo para que compita con Fernando de Paul
O'Higgins denuncia presiones antes de duelo con Coquimbo Unido.

Nueva polémica: O'Higgins denuncia presiones de la ANFP para duelo con Coquimbo Unido
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

"Hay que respetar...": leyenda de Colo Colo sale a defender con todo a Esteban Pavez