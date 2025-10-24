Cómo, dónde y a qué hora ver el debut de La Roja Femenina en la Liga de Naciones

la roja femenina en la liga de naciones 2025.

Por: Fabián Marambio

La Roja Femenina comienza su participación en la Liga de Naciones y busca hacerlo de buena manera para meterse en el próximo Mundial de Brasil en 2027. En ese sentido, el equipo comandado por Luis Mena tendrá un complejo debut como visita ante Venezuela.

El partido estará marcado por el retorno de Christiane Endler después de su mediático retiro de la Selección tras los Juegos Panamericanos de 2023. Finalmente, y después de mucho diálogo, Luis Mena logró convencer a una de las mejores arqueras del mundo para tenerla en sus citaciones.

Cómo, cuándo y dónde ver el debut de La Roja Femenina

Este partido ante la Vinotinto está agendado para este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas, y se podrá presenciar de manera gratuita por las pantallas de Chilevisión. Como de costumbre, el canal adquirió los derechos y transmitirá todos los partidos de La Roja en la competencia.

Este será el primero de los dos partidos de esta fecha doble inicial que disputará Chile Femenino en su camino al Mundial de Brasil 2027. Luego, el segundo partido será como local ante su similar de Bolivia, encuentro que se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua.

La ilusión está intacta y Luis Mena quiere comenzar con el pie derecho, solventando un complejo partido ante Venezuela. La gran noticia es que el país tendrá a Christiane Endler en portería, una de las mejores arqueras del mundo que selló su retorno al equipo.

