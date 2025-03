La postura de pastor evangélico saca ronchas en el matinal: "¿En serio estamos en esa?"

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana entrevistaron a José Lema, vocero de Iglesias Evangélicas Pentecostales a propósito de la batalla campal que se vivió en Plaza de Armas entre algunos seguidores de la iglesia con Carabineros. El video del hecho se volvió viral en redes y mostró la agresividad con la que actuaron hacia la autoridad alguno de los participantes del acto religioso.

“Por toda la información que tenemos, Carabineros le fue a pedir respetuosamente al pastor que bajaran el volumen en reiteradas ocasiones. Si este ministerio no le hace caso a la autoridad, estamos en problemas. Yo estoy de acuerdo con usted en que Carabineros no debería tomar una actitud violenta, pero también hay que obedecer a la autoridad”, le planteó Rodríguez al entrevistado.

¿Qué dijo el pastor evangélico que molestó al matinal?

Tras escuchar las palabras del conductor del matinal el entrevistado mencionó que “esa es una versión, pero hubo una violencia injustificada y contraria a derecho” dijo. A lo que Aristegui complementó con que "usted dice que no conoce el ministerio o no nos quiere decir..." señaló. "No, yo no he dicho que no los conozco, estoy diciendo que no puedo arrogarme la representatividad de ellos, porque son otra iglesia que tiene formas reprochables" respondió el pastor.

"¿Por qué no lo puede decir?" consultó la periodista.

Pastor: Tienen su nombre, pero los periodistas son ustedes.

JC Rodríguez: Se pasó, pastor. ¿En serio estamos en esa? Qué mala voluntad. Se pasó.

Pastor: Es que no corresponde. Esa información está en las redes.

Andrea Arístegui: Me parece extraña esa actitud.

Ante esto el religioso añadió “no se puede generalizar en que todos los evangélicos actuamos así, porque se han visto noticias, y no sólo esta, que lo único que hacen es crear estigma y odiosidad con el mundo evangélico”. “Don José, primero, hemos dicho que no son todas las iglesias. Segundo, todos tenemos familiares que pertenecen a las iglesias evangélicas. Mi padre murió siendo evangélico muchos años y ser evangélico le cambió la vida, pero muy distinto fue lo que pasó acá, porque acá se vulnera a Carabineros”, sentenció JC quien no logró llegar a un acuerdo con el pastor.

