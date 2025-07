¿Hay molestia?: La rígida postura de Gustavo Álvarez tras error de Montes que impidió triunfo de la U

Cuando Universidad de Chile vencía por 2 a 1 a Ñublense en Chillán, un increíble error de Gonzalo Montes le permitió a los locales igualar el marcador sobre el final del encuentro, situación que el técnico Gustavo Álvarez analizó en diálogo con los medios de comunicación, donde dejó ver su rígida postura ante lo ocurrido.

Para comenzar la conferencia, el DT destacó la manera en que sus dirigidos se repusieron en un exigente compromiso: "El equipo fue de menos a más, nuestros mejores pasajes pasaron desde los 20 minutos del segundo tiempo hasta el final. El equipo está muy bien físicamente, este equipo está preparado para jugar cada cuatro días".

Y como era de esperarse, el trasandino se refirió al insólito error de Montes al minuto 89' de partido, pero lejos de recriminarlo por el empate, respaldó tajantemente al mediocampista: "Los resultados son de todo el plantel, hay una semana donde todo se trabaja. Jamás voy a responsabilizar a un jugador por una derrota".

Por otra parte, alabó la actuación de Felipe Salomoni, uno de los refuerzos para este segundo semestre: "Teníamos que evolucionar con laterales con características de extremos. Tuvo el gol y después otra, es mérito de la profundidad de nuestros laterales. Tuvo un buen rendimiento hoy y el otro día contra Guaraní".

"Hay un contraste muy grande entre local y visitante por el estado del campo, no hay cancha en Chile mejor que la del (Estadio) Nacional. Independiente de la amargura, creo que el equipo hizo un buen partido. No es que nos cueste de visitante por un tema escénico, no pasa por ahí", sentenció Gustavo Álvarez.

