¡No hay mucho apoyo! La petición de Irán que fue rechazada por la FIFA en el Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

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El Mundial 2026 está ya a la vuelta de la esquina, donde faltan menos de 100 días para que se lleve a cabo este enorme evento deportivo en el norte de nuestro contienente. Pero su realización se ha visto en grandes polémicas y muchas dudas.

La principal tiene que ver con una de sus mayores sedes, Estados Unidos, quienes actualmente se encuentran en guerra junto a Israel en contra de Irán, quienes son uno de los países participantes en la cita mundialista y que mantienen en duda su presentación.

Todo esto empeoró cuando el Presidente Donald Trump, señaló que no asegura la seguridad de los iraníes en el Mundial 2026, lo que encendió enormes dudas por esta sede, ya que si no puede mantener seguros a los participantes, quizás no deba recibir este tipo de eventos.

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En un principio la selección de Irán había señalado que no participarían del Mundial 2026 debido al conflicto bélico que mantienen con Estados Unidos, uno de los países sedes de la cita mundialista. Pero esto habría sido corregido y ahora le habrían pedido apoyo a la FIFA para poder participar con tranquilidad y más importante, seguridad.

Fueron ignorados por la FIFA

En definitiva, la selección de Irán pidió cambiar sus partidos de sede, de Estados Unidos a México, para así poder jugar con tranquilidad. Pero en respuesta a esta petición, la FIFA sacó el día de hoy un comunicado, donde señalan que, "La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado", por lo que prácticamente rechazaron esta solicitud.

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