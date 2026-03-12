Noche mágica de Libertadores: la potente pelea entre jugadores de Tolima y O'Higgins que pasó desapercibida en TV

O'Higgins pelea con Tolima en Libertadores.

Por: Fabián Marambio

Las peleas campales en el fútbol parecen estar de moda durante los últimos días. La polémica disputa de Cruzeiro y Atlético Mineiro dejó, al parecer un mal precedente, pues Deportes Tolima y O'Higgins estuvieron muy cerca de protagonizar algo similar en una Copa Libertadores que hizo recordar a los tiempos de antaño.

El partido estuvo caldeado desde el primer minuto. Un pasivo O'Higgins se enfrentó ante un desesperado Tolima que tenía la obligación de revertir el marcador. Es por eso que, después de dar vuelta el resultado y de terminar ganando 2-0, los ánimos quedaron bastante alterados entre los clubes, quienes terminaron perdiendo los cabales tras el pitazo final.

O'Higgins pelea en Copa Libertadores

Una fanática de Tolima captó desde el estadio la disputa que pasó desapercibida en TV. Sin mucho contexto, se puede apreciar cómo jugadores y miembros de cada equipo se ven enfrascados en muchas disputas que estuvieron a punto de pasar a algo más. De hecho, los empujones y algunos pechazos dijeron presente en más de una ocasión.

Después del complejo partido y del amargo sabor de boca tras la eliminación, el entrenador rancagüino habló en rueda de prensa. "Esto tiene que fortalecernos. Ahora debemos dar vuelta la página, porque tenemos que seguir compitiendo en el torneo y también tendremos la oportunidad de jugar la Copa Sudamericana", dijo el DT Lucas Bovaglio.

Con este panorama, finalmente O'Higgins no logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana. En el corto plazo, los de Rancagua ahora tendrán que poner el foco en Unión La Calera, equipo al que enfrentarán por la Liga de Primera este lunes 16 de marzo a las 18:00 horas.

