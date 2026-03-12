Lleva meses de recuperación: Colo Colo suma sorpresivo “refuerzo” a sus entrenamientos y Fernando Ortiz mira atento

En Colo Colo el mercado de fichajes 2026 no fue el mejor después de perder a sus principales figuras y no reemplazarlas con grandes nombres. Es por eso que a Fernando Ortiz no le sobra nada, aunque ahora acaba de conseguir un esperado “refuerzo” que lleva meses en recuperación y al que esperan con ansias en el equipo.

Se trata de Marcos Bolados, delantero del club que a comienzos de temporada se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. En ese contexto, el atacante se sometió a una cirugía y a tres intensos meses de una recuperación que parece ir marchando a la perfección.

Marcos Bolados se suma a prácticas de Colo Colo

Ante esta positiva evolución, Bolados ya se sumó a los entrenamientos físicos en el Estadio Monumental. A pesar de que Fernando Ortiz lo espera con ansias, el jugador recién se encuentra en la mitad de su proceso recuperativo y, dependiendo de cómo marche, podría volver a jugar en cuatro meses más.

Marcos Bolados evoluciona bien en Colo Colo.

Destacar que esta compleja lesión lleva un largo periodo de recuperación y cualquier detalle pasado por alto podría terminar siendo crítico en ella. Es por eso que el cuerpo médico del Cacique está llevando con lentitud al delantero de 30 años, sometiéndolo a ejercicios básicos de kinesiología para la readaptación de su rodilla.

Así las cosas, Marcos Bolados ha comenzado a evolucionar en su proceso de recuperación después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El atacante trabaja arduamente para sumarse al plantel y buscar ser una ayuda en el tramo final de la temporada 2026.