Lleva meses de recuperación: Colo Colo suma sorpresivo “refuerzo” a sus entrenamientos y Fernando Ortiz mira atento

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Thomas Guillier elige jugar por Chile.

Avisan que Thomas Guillier ya decidió a la Selección que quiere representar: ¿La Roja o Argelia?
Marcelo Salas suma críticas en Deportes Temuco.

"Práctica habitual...": SIFUP se lanza contra Marcelo Salas por cuestionable acción al mando de Deportes Temuco
O'Higgins pelea con Tolima en Libertadores.

Noche mágica de Libertadores: la potente pelea entre jugadores de Tolima y O'Higgins que pasó desapercibida en TV
Pablo Turra se postula para la U de Chile.

¿Joga Bonito en la U? El DT brasileño que confiesa acercamientos con U de Chile: “Existe la posibilidad…”
Refuerzo de Colo Colo se lesiona para duelo con Huachipato.

¿Pésimo negocio? Refuerzo de Colo Colo suma problemas: entrena diferenciado por problemas musculares

¡Siguen imparables! El Bodo/Glimt continúa sorprendiendo en la Champions League
Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

En Colo Colo el mercado de fichajes 2026 no fue el mejor después de perder a sus principales figuras y no reemplazarlas con grandes nombres. Es por eso que a Fernando Ortiz no le sobra nada, aunque ahora acaba de conseguir un esperado “refuerzo” que lleva meses en recuperación y al que esperan con ansias en el equipo.

Se trata de Marcos Bolados, delantero del club que a comienzos de temporada se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. En ese contexto, el atacante se sometió a una cirugía y a tres intensos meses de una recuperación que parece ir marchando a la perfección.

Marcos Bolados se suma a prácticas de Colo Colo

Ante esta positiva evolución, Bolados ya se sumó a los entrenamientos físicos en el Estadio Monumental. A pesar de que Fernando Ortiz lo espera con ansias, el jugador recién se encuentra en la mitad de su proceso recuperativo y, dependiendo de cómo marche, podría volver a jugar en cuatro meses más.

Quizás te pueda interesar: ¿Joga Bonito en la U? El DT brasileño que confiesa acercamientos con U de Chile: “Existe la posibilidad…”

Marcos Bolados evoluciona bien en Colo Colo.
Marcos Bolados evoluciona bien en Colo Colo.

Destacar que esta compleja lesión lleva un largo periodo de recuperación y cualquier detalle pasado por alto podría terminar siendo crítico en ella. Es por eso que el cuerpo médico del Cacique está llevando con lentitud al delantero de 30 años, sometiéndolo a ejercicios básicos de kinesiología para la readaptación de su rodilla.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Así las cosas, Marcos Bolados ha comenzado a evolucionar en su proceso de recuperación después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El atacante trabaja arduamente para sumarse al plantel y buscar ser una ayuda en el tramo final de la temporada 2026.

NOTAS DESTACADAS

Thomas Guillier elige jugar por Chile.

Avisan que Thomas Guillier ya decidió a la Selección que quiere representar: ¿La Roja o Argelia?
Marcelo Salas suma críticas en Deportes Temuco.

"Práctica habitual...": SIFUP se lanza contra Marcelo Salas por cuestionable acción al mando de Deportes Temuco
O'Higgins pelea con Tolima en Libertadores.

Noche mágica de Libertadores: la potente pelea entre jugadores de Tolima y O'Higgins que pasó desapercibida en TV
Pablo Turra se postula para la U de Chile.

¿Joga Bonito en la U? El DT brasileño que confiesa acercamientos con U de Chile: “Existe la posibilidad…”
Refuerzo de Colo Colo se lesiona para duelo con Huachipato.

¿Pésimo negocio? Refuerzo de Colo Colo suma problemas: entrena diferenciado por problemas musculares

¡Siguen imparables! El Bodo/Glimt continúa sorprendiendo en la Champions League
Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso
VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¡Primera victoria de Kast! El nuevo Presidente asegura el control de la Cámara de Diputados
VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera
Jugador de Colo Colo aumenta su valor.

¿Buen negocio? El jugador de Colo Colo que está a préstamo y ahora vale 18 veces más caro en el mercado