¡Ya tendrían la fórmula! La propuesta de Conmebol para sumar a México y EEUU a Libertadores

La Copa Libertadores es el torneo internacional de clubes más importante de nuestro continente, donde muchos equipos sueñan con levantar la copa, pese a que en las últimas ediciones la superioridad ha sido en su mayoría de los equipos brasileños, seguidos no muy de cerca por algunos equipos argentinos como fue el caso de River Plate hace algunos años.

Si miramos hacia atrás en el tiempo, hubo un momento en que los equipos de la Concacaf eran parte de las competiciones tanto de la Libertadores como la Copa Sudamericana, esto es algo que no se ve hace mucho tiempo y ahora sólo los equipos sudamericanos pueden participar de estos torneos internacionales.

Pero en el último tiempo, se estaría buscando hacer algunas modificaciones a los participantes de estos torneos, sobre todo de la Copa Libertadores, esto para que algunos equipos del norte del continente puedan volver a ser parte de estas competiciones, sobre todo pensando en la influencia que ha tenido Estados Unidos en el fútbol este último par de años.

Una de las cosas que más resuena en los pasillos de la Conmebol es la posibilidad de sumar equipos del norte del continente a la Copa Libertadores. Pero todos saben que esto tendría que ver con la posibilidad de invitar al Inter de Miami de Lionel Messi a participar de esta competición que venía siendo exclusiva para equipos de sudamérica.

La propuesta de la Conmebol

Esta posibilidad se estaría contemplando para la edición de 2027, donde desde la Conmebol ya tendrían una propuesta para que se haga realidad. Para esta opción buscarían destinar dos cupos para Estados Unidos y dos cupos para México, donde uno de estos cupos sería por mérito deportivo y el otro directamente por invitación especial.

